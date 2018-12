Apple Music Beta Mulai Dukung Tablet Android

: Pengguna Android penguji Apple Music dilaporkan telah menerima aplikasi streaming ini dalam versi 2.7. Versi ini berbekal sejumlah perubahan termasuk peningkatan untuk gambar dan pemutaran audio.Selain itu, Android Police juga melaporkan update ini berbekal pemeriksaan untuk bug dan dukungan tablet Android. Berbeda dengan sejumlah aplikasi lain, pengguna tidak dapat begitu saja memutuskan sebagai penguji beta untuk Apple Music versi Apple Music.Pengguna harus mengirimkan pemintaan mendaftar masuk ke dalam grup. Setelah menerima persetujuan untuk menjadi penguji, pengguna akan dapat menginstal Apple Music versi 2.7 dan memberikan akses ke versi Apple Music yang dirancang untuk tablet Android.Hal ini tidak mengejutkan, karena divisi Service milik Apple yang turut membawahi Apple Music, kini menjadi fokus utama raksasa teknologi asal Amerika Serikat tersebut.Perusahaan paling bernilai kedua di Amerika Serikat setelah Microsoft ini juga telah menetapkan target untuk divisi ini.Apple menargetkan untuk memperoleh pendapatan sebesar USD50 miliar (Rp 715 triliun) via Service pada tahun 2021, meningkat 67 persen jika dibandingkan dengan divisi tertinggi di Apple pada tahun 2017.Apple Music diperkirakan memainkan peranan besar dalam membantu unit Apple Service mencapai target penndapatannya tepat waktu. Beberapa hari lalu, Apple dan Amazon mengumumkan bahwa Apple Music akan tersedia untuk disiarkan via speaker cerdas Amazon Echo mulai tanggal 17 Desember mendatang.Apple menawarkan masa percobaan gratis selama tiga bulan untuk aplikasi tersebut, juga kepada pengguna perangkat Android. Versi publik dari Aplikasi ini tersedia untuk diunduh secara gratis dari Google Play Store.Setelah masa percobaan selama tiga bulan berakhir, aplikasi ini akan membebankan biaya berlangganan per bulan sebesar USD9,99 (Rp142.886).Sedangkan pelajar hanya membayar USD4,99 (Rp71.371) per bulan, dan paket keluarga ditawarkan seharga USD14,99 (Rp214.401) per bulan hingga enam anggota.(MMI)