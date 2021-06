Digitels Ciptakan Solusi Ekosistem Smart Hotel Praktis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang memukul industri pariwisata terutama bisnis perhotelan, PT Aplikasi Pintar Indonesia hadir menawarkan solusi yang bisa menciptakan layanan baru bagi customer sekaligus membuat bisnis perhotelan semakin efisien lewat sentuhan teknologi.PT Aplikasi Pintar Indonesia merilis sebuah rangkaian solusi dari startup bernama Digitels yang menyediakan layanan akomodasi berbasis teknologi dengan ekosistem digital yang bisa menyulap hotel biasa menjadi smart hotel canggih.“Digitels hadir ingin mendukung pemulihan pariwisata Indonesia dan khususnya juga Bali dengan memberikan layanan akomodasi berbasis teknologi dengan ekosistem digital 4.0 secara menyeluruh, salah satunya dengan teknologi Internet of Thing (IoT) yang dipasang pada berbagai fasilitas hotel sehingga menjadi smart hotel,” jelas Co-founder Digitels, Jeremy Fang dalam informasi yang dibagikan.Melihat solusi yang ditawarkan masih tergolong baru, Digitels membuat pameran berisi skema lengkap solusi yang ditawarkan di Bali. Solusi mereka juga sudah diimplementasikan langsung salah satunya di Signature Seminyak Hotel di Kuta Utara, Badung.Digitel menawarkan konsep smart hotel conversion lewat Digitel E-System. Pemasangan ekosistem mereka diklaim praktis karena pemilik bangunan tidak perlu mengganti seluruh peralatan maupun furniture termasuk software yang sudah ada.“Hotel jadi smart tanpa harus ganti alat-alat hotel, kecuali untuk hotel yang masih menggunakan kunci manual. Sistem Digitels, hardware dan software termasuk IoT, bisa dipasang untuk semua kelas hotel,” ujar Jeremy.Di sini disediakan solusi seperti smart booking channel manager, smart housekeeping system, smart check in/out system, dan smart reservation system hingga accounting and finance system yang terintegrasi. Di bagian point of sales system juga disulap lebih pintar serta terintegrasi ke semua e-wallet atau payment gateway terkini termauk online virtual banking di Indonesia.Sistem reservasi Digitels juga sudah terintegrasi ke e-commerce penginapan termasuk sekelas Airbnb. Di sini juga disediakan fitur Energy Management System yang memungkinkan otomatisasi On/Off perangkat listrik di ruangan saat tamu tidak berada di ruangan.Digitels mengklaim semua solusi lengkapnya bisa membantu pemilik hotel menurunkan biaya operasional, efisiensi staf hingga 25-40 persen karyawan, menggantikan sepenuhnya kunci/kartu penghematan energi, waktu dan operasional, yang pada akhirnya berkontribusi kepada peningkatan pendapatan.“Dengan Digitels cost of sales rendah, bisa hemat listrik hingga 40 persen dengan Smart Energy Management System. Bahkan laba/profit gunakan Digitels bisa naik hingga 100 persen atau dua kali lipat,” ungkap Jeremy. Dia menyebutkan semuanya bisa diakses oleh pengelola lewat aplikasi di perangkat tablet secara real-time.Digitels sendiri menawarkan solusinya dengan model bisnis yang diklaim lebih terjangkau. Sistem smart hotel mereka tidak dijual melainkan dipinjamkan dalam paket sistem lengkap termasuk peralatan dengan nilai USD1.000 atau sekitar Rp150 juta.Pemilik atau manajemen hotel cukup membayar biaya peminjaman sistem hanya sebesar Rp 5 ribu per kamar per malam. Tentu ini sangat terjangkau dan bisa dikatakan sangat murah dibandingkan kecanggihan yang ditawarkan sistem smart hotel dari Digitels ini.“Kami pinjamkan alat USD1.000 seharga dan cukup bayar Rp5.000 untuk satu kamar per malam. Ini harga pandemi. Tapi kami kenakan security deposit hanya Rp 2,5 juta dan ini bisa dicicil beberapa kali sampai ada kamar yang terisi,” tutur Jeremy.Pemasangan sistem smart hotel dari Digitels ini minimal pada 10 kamar hotel dan tidak ada tambahan biaya jika pemilik/manajemen mau menambah fitur atau sistem. Sistem pengoperasian Digitels juga didukung fasilitas Big Data yang akan membantu manajemen menghemat budget secara signifikan.(MMI)