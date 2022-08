Google akan Hadirkan Dukungan Backup ke Google One pada Smartwatch Wear OS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Dengan kian banyaknya perangkat Wear OS baru yang merambah pasar, upaya Google untuk meningkatkan pengalaman keseluruhan pada perangkat Android diungkap pada eksplorasi APK terbaru oleh tim XDA-Developers.Mengutip GSM Arena, rangkaian baru di versi 22.32.12 aplikasi Google Play Services yang tengah dipersiapkan Google untuk menambahkan dukungan untuk mencadangkan data smartwatch saat beralih ke perangkat baru.Salah satu rangkaian tersebut berjudul companion_backup_opt_in_title yang berisi petunjuk bertuliskan Backup perangkat Anda dengan Google One / Backup dengan Google One/ Pilih akun (Back up your device with Google One/ Backup by Google One/ Choose backup account).Saat ini, saat beralih dari smartwatch Wear OS ke smartphone Android baru, pengguna diharuskan untuk melakukan reset pabrik atau factory reset pada smartwatch. Menambahkan opsi untuk melakukan backup pada perangkat diyakini akan menyuguhkan pengalaman lebih mulus.Hal menarik dari temuan ini adalah penyebutan Google One, merupakan layanan berlangganan berbayar Google. Pengaturan dan manajemen backup data perangkat Google untuk Android dan iOS ditemukan pada aplikasi Google One, meski berlangganan Google tidak dibutuhkan untuk menggunakan fitur ini.Pelanggan Google One membayar untuk ruang penyimpanan ekstra pada Google Account mereka, sehingga Google diperkirakan tidak akan menghadirkan fitur serupa pada layanan yang mengharuskan pengguna mengeluarkan uang.Mengingat waktu dari temuan ini, Google diperkirakan akan menambahkan fitur ini pada waktu peluncuran smartwatch Pixel terbarunya, yang dirumorkan akan diumumkan pada bulan Oktober mendatang, bersamaan dengan Pixel 7 dan 7 Pro.Sebelumnya, Google kembali menghadirkan fitur Timer dan Stopwatch pada situs pencariannya, Search. Informasi ini disampaikan oleh penghubung pencarian publik Google Danny Sullivan dalam tweet pada hari Rabu lalu.Untuk menggunakan fitur Timer ini, pengguna hanya perlu mengetik kalimat perintah set timer for (waktu yang diinginkan), dan hasil paling atas akan menampilkan time yang secara otomatis akan menghitung mundur, atau klik pada angka penghitungan mundur tersebut perlu mengedit timer.