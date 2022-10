Telkom CX Summit 2022 Siap Bahas Dinamika Customer Experience

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Telkom akan kembali menggelar konferensi tahunan CX Summit 2022, pada Rabu, 12 Oktober 2022. Perhelatan CX Summit 2022 akan digelar secara hybrid.Melalui perhelatan ini, Telkom akan menyampaikan beragam informasi terkait dinamika terbaru seputar tren pengalaman konsumen atau Customer Experience (CX), adopsi teknologi digital yang telah mengubah perilaku dan ekspektasi konsumen, hingga pemanfaatan teknologi mutakhir yang dapat dioptimalkan oleh pelaku bisnis dalam menjawab tantangan serta mengantisipasi peluang-peluang di masa mendatang.“Customer Experience telah ditetapkan sebagai salah satu Program Utama Tahunan Telkom Group sejak tahun 2017 hingga kini, dengan salah satu tujuan strategisnya adalah menjadi salah satu The Most Customer-Centric Company di Indonesia bahkan regional,” ujar Deputy Executive Vice President CX & Digitization Telkom, Widi Nugroho.“CX Summit yang kami gelar tiap tahun menjadi salah satu bentuk penegasan dan perwujudan dari komitmen Telkom untuk menjadi mitra terbaik bagi pelanggan, dan upaya mencapai tujuan tersebut,” tambah Widi.CX Summit 2022 tahun ini mengangkat tema “Thrive Your Business by Emerging Technologies for Better Customer Experience”.Tema ini diusung guna memberikan wawasan baru, khususnya seputar perkembangan teknologi mutakhir yang akan berpengaruh pada customer experience, serta diharapkan akan menjadi fondasi strategis bagi pelaku bisnis dalam memahami dinamika dan tren bisnis.Para pembicara yang dihadirkan merupakan para pakar di bidang bisnis, teknologi, maupun customer experience.Di antaranya adalah tokoh bisnis dan mantan Menteri Perdagangan 2011-2014 Gita Wirjawan, CEO Youth Lab Indonesia Muhammad Faisal, President General Electric (GE) Indonesia Handry Satriago, Direktur Utama Allo Bank Indra Utoyo, CEO Telkom Data Ekosistem Andreuw Th.A.F, dan juga Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama BAPPENAS Taufik Hanafi.Topik-topik yang akan diangkat pada CX Summit 2022 antara lain adalah Next Business Megatrends, Understanding the Indonesian Future Market, Pursuing B2B CX Excellence, CX Excellence in Digital Connectivity Ecosystem, How Emerging Technologies Can Enhance Customer Experience, Trend in Customer Engagement, dan CX Excellence in Digital Banking.Pada perhelatan ini juga akan diumumkan penerima CX Awards 2022 yang diselenggarakan oleh ICXP (Indonesia Customer Experience Professional).“CX Awards 2022 ini merupakan ajang penghargaan yang kami helat sebagai bentuk apresiasi kami terhadap beragam industri yang berhasil menghadapi tantangan di era pandemi, dengan meningkatkan kualitas dari customer experience mereka,” ujar Ketua Dewan Pengawas ICXP yang juga merupakan CEO PT Xynesis International, Eva Noor.Sementara itu, EVP Digital Business and Technology Telkom, Saiful Hidajat, mengatakan bahwa berorientasi pada customer experience adalah sebuah keniscayaan bagi bisnis di masa kini, agar tetap dapat mempertahankan sustainability bisnisnya.Emerging technologies yang terus berevolusi memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan berbagai inovasi model bisnis, khususnya dalam memberikan customer experience terbaik bagi pelanggannya.“Melalui topik-topik yang diangkat dan paparan yang disampaikan oleh para pakar, kami berharap CX Summit 2022 akan memberikan manfaat bagi para pelanggan kami agar tetap dapat mempertahankan sustainability bisnisnya, dan tetap mempercayai Telkom Group sebagai mitra terbaik mereka dalam mengembangkan bisnis,” tutur Saiful."Saya juga berharap CX Summit 2022 dapat mengakselerasi ekosistem digital di masyarakat Indonesia, para partner kami juga semakin dimudahkan dalam mengoptimalkan teknologi digital yang kami berikan, dan Telkom Group diharapkan bisa terus menjadi bagian dalam kemajuan teknologi bangsa," pungkas Saiful.