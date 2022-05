5 Film Pendek Ini Dibuat dengan Galaxy S22 Ultra 5G

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pemerintah hingga pelaku usaha menilai bahwa momen libur Lebaran yang belum lama berakhir beberapa waktu lalu menjadi momentum bagi industri perfilman Indonesia untuk bangkit kembali setelah terdampak pandemi Covid-19.Hal tersebut tidak terlepas dari banyaknya film-film lokal yang menghiasi layar bioskop dan mendapat respons positif dari masyarakat. Fenomena ini tidak hanya memberikan angin segar bagi potensi kemajuan industri, tapi juga menunjukkan bahwa kreativitas anak bangsa tetap tumbuh walau dihadapi oleh masa-masa penuh tantangan.Sejalan dengan momentum baik ini, Samsung Electronics Indonesia berupaya memperkuat perannya dalam mendukung sineas muda berbakat untuk berkreasi membuat movie-like video sekelas profesional dengan modal smartphone, melalui inisiatif Galaxy Movie Studio 2022.Setelah merilis web series “My New Rules of Journey” dan menyelenggarakan workshop Galaxy Masterclass, Galaxy Movie Studio 2022 mengajak film komunitas di Indonesia untuk berkompetisi dalam pembuatan film pendek menggunakan inovasi terbaru Galaxy S22 Ultra 5G.“Samsung senang bisa melihat bakat-bakat luar biasa yang berpartisipasi dalam Galaxy Movie Studio 2022, di mana karya-karyanya patut untuk diapresiasi oleh masyarakat luas,” ujar Andi Airin, Head of MX Marketing Samsung Mobile Experience, Samsung Electronics Indonesia.Para komunitas film yang mengikuti kompetisi Galaxy Movie Studio 2022 menciptakan masing-masing film pendeknya menggunakan Galaxy S22 Ultra 5G. Smartphone ini telah dibekali dengan Cinematic Camera Movement yang membuatnya mampu menghasilkan rekaman yang begitu smooth dan minim getaran.Kompetisi film pendek dari Galaxy Movie Studio 2022 diikuti oleh lima komunitas film terpilih, yaitu Kalap Sinema, Serangkai Films, K3 Film Space, Komunitas Film Jakarta, Kinovia, dan Kalap Sinema. Berikut kiprah para komunitas tersebut dan film pendek yang mereka buat di Galaxy Movie Studio 2022:Berbasis di Jakarta, Serangkai Films terbentuk dari sekumpulan anak muda kreatif yang gemar mengeksplorasi cerita dari berbagai perspektif baru. Serangkai Films merupakan pemenang kategori Director’s Choice pada Galaxy Movie Studio 2022 lewat karyanya yang berjudul “Soulmate is a Strange Concept”.Serangkai Films unggul dalam kekuatan cerita serta dapat memaksimalkan fitur-fitur yang ada di smartphone Galaxy S22 Ultra 5G sehingga menghasilkan kualitas video berkualitas yang tak kalah dengan kamera profesional.Film pendek ini bercerita tentang pertemuan antara pria misterius dengan pengrajin perhiasan yang mengantarkan mereka pada perbincangan tak terlupakan tentang konsep jodoh. Tonton “Soulmate is a Strange Concept” selengkapnya di sini.K3 Film Space merupakan komunitas film yang sudah meraih berbagai penghargaan di level nasional. K3 Film Space sendiri berhasil menjadi pemenang kategori People’s Choice pada Galaxy Movie Studio 2022 lewat karyanya yang berjudul “The Imagination”.Film pendek ini bercerita tentang seorang anak muda yang bercita-cita menjadi sutradara yang melihat sepasang kekasih bertengkar dan mulai membayangkan dirinya sedang mengarahkan keduanya dalam adegan film drama. Tonton “The Imagination” selengkapnya di sini.Komunitas Film Jakarta merupakan tempat bagi lebih dari 800 anggota untuk berjejaring dan belajar mengenai produksi film. Dalam partisipasinya di kompetisi Galaxy Movie Studio 2022, Komunitas Film Jakarta membuat karya berjudul “Kefikiran”.Film pendek ini bercerita tentang laki-laki yang memutuskan untuk mengubah kebiasaannya sehari-hari yang monoton setelah pertemuannya dengan seorang perempuan. Tonton “Kefikiran” selengkapnya di sini.Kinovia merupakan studio produksi konten dan film yang karyanya telah tayang di berbagai festival tingkat nasional dan internasional. Pada partisipasinya di Galaxy Movie Studio 2022, Kinovia membuat karya berjudul “Bertukar Impian”.Film pendek ini mengisahkan CEO muda yang ingin bertukar impian dengan kakaknya yang menjalani pekerjaan seadanya untuk menghidupi keluarga. Tonton “Bertukar Impian” selengkapnya di sini.Kalap Sinema merupakan komunitas film yang beranggotakan sekitar 200 orang dari seluruh Indonesia. Pada partisipasinya di Galaxy Movie Studio 2022, Kalap Sinema membuat karya berjudul “Sepenggal Cerita Dari Yuda”.Film pendek ini bercerita tentang perjuangan seorang pemuda yang ingin membiayai pengobatan ibunya sampai di titik ia perlu menjual motor dan meminjam uang ke teman. Tonton “Sepenggal Cerita Dari Yuda” selengkapnya di sini.Seluruh karya yang dibuat kelima kontestan Galaxy Movie Studio 2022 bisa dilihat di Official YouTube Channel Samsung Indonesia.Samsung masih menyelenggarakan acara Consumer Launch yang berlangsung di Paskal 23 Bandung (18–22 Mei) dan Pondok Indah Mall 2 (25–29 Mei). Konsumen bisa mendapatkan berbagai penawaran senilai hingga Rp3.600.000.