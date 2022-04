YouTube Pulih dari Pemadaman, Perbaiki Bar Sisi dan Casting

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Pengguna YouTube menemukan permasalahan pada halaman situs utama platform ini, yaitu bar sisi yang memungkinkan pengguna mengakses hal seperti feed berlangganan, video trending, dan perpustakaan yang menyimpan daftar Watch Later dan riwayat video menghilang.Mengutip The Verge, permasalahan ini mengganggu situs YouTube beberapa jam pada jam pada hari Selasa lalu, menurut laporan sejumlah pengguna di Twitter. Sejumlah pengguna juga mengeluhkan tidak dapat menyiarkan video ke smart TV atau menonton siaran dari konsol game.Menu akun, yang memungkinkan pengguna berganti akun, mengelola pengaturan dan menampilkan saluran pengguna, juga dilaporkan mengalami permasalahan. Pengguna masih dapat menonton video dari homepage atau hasil pencarian.Namun pengguna yang ingin dengan hati-hati mengelola pengalaman YouTube atau kreator yang tidak login ke akun yang benar mengalami kesulitan saat menggunakan situs ini. YouTube belum sepenuhnya memperbaiki permasalahan pada platformnya, meski jumlah keluhan pengguna telah berkurang.Sekitar pukul 4.30 sore ET, YouTube mengunggah artikel menyebut bahwa pihaknya menyadari permasalahan tersebut dan tengah berupaya memperbaikinya. Sekitar pukul 7.50 malam ET, YouTube merilis utasan update, menyebut bahwa seluruh permasalahan telah diperbaiki.YouTube juga menyebut bahwa pengguna telah dapat login, berganti akun, dan menggunakan menu akun dan bar navigasi di seluruh layanan, termasuk YouTube, YouTube TV, YouTube Music, dan YouTube Studio, serta perangkat.Selain itu, unggahan awal YouTube juga membahas soal permasalahan penyiaran ke TV atau konsol game, menggunakan fitur YouTube Studio, dan error terkait No Internet Connection yang menginterupsi pemutaran video.Sementara itu, selama pemadaman berlangsung, aplikasi YouTube masih memungkinkna pengguna mengakses saluran berlangganan dan daftar Watch Later mereka.