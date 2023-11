Ini 5 Keunggulan Infinix Zero 30, Klaim Komplit!

Advertisement

Jakarta: Infinix Zero 30 beberapa waktu lalu telah dirilis di Indonesia, dan menjadi saudara dari varian Infinix Zero 30 5G. Hape ini menawarkan harga yang terjangkau namun dengan spesifikasi mumpuni dan fitur terkini yang dibutuhkan pengguna.Infinix Zero 30 menawarkan layar lengkung (curved) dengan panel AMOLED berukuran 6,78 inci yang membuatnya terlihat mewah. Layarnya punya resolusi 2400x 1080p dengan refresh rate 144Hz.Tampilannya yang stylish dilengkapi dengan fitur komplit diklaim Infinix Indonesia mampu menghadirkan pengalaman penggunaan terbaik di kelasnya. Harga Infinix Zero 30 (4G) dibanderol Rp3.099.000.Apa saja keunggulan Infinix Zero 30 yang membuatnya pantas dilirik oleh penggemar gadget?Sistem audio Infinix Zero 30 telah didesain khusus bersama tim JBL dan diklaim memberikan pengalaman audio yang lebih imersif. Selain itu, Infinix menyematkan dual-speaker yang diperkuat oleh teknologi DTS untuk menyajikan kualitas audio yang ditingkatkan.Demi memaksimalkan kinerjanya, Infinix Zero 30 menggunakan konfigurasi terbaik di kelasnya dengan RAM 8GB dan ROM 256GB. Di sini diadopsi teknologi RAM LPDDR4X dan UFS 2.2 yang membuat transfer data semakin cepat dan performa gesit.Layar Infinix Zero 30 diklaim memiliki tingkat durabilitas yang tinggi berkat perlindungan dari Gorilla Glass. Teknologi canggih ini dapat melindungi Infinix Zero 30 dari kerusakan akibat terjatuh dan memberikan lapisan anti gores.Sejalan dengan kebutuhan sekarang pengguna masa kini, Infinix Zero 30 membawa fitur NFC multifungsi. Tidak hanya berguna untuk proses pembayaran namun dapat bermanfaat untuk keperluan lain, seperti menyimpan kartu atau membuka perangkat elektronik lain.Sebagai perlindungan tambahan, Infinix Zero 30 sudah dilengkapi dengan sertifikasi IP54 yang menjamin ketahanan smartphone terhadap debu dan percikan air. Hal ini menambah kenyamanan pengguna selama menggunakan Infinix Zero 30 di kesehariannya.