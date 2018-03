Induk Snapchat Diam-Diam Beli Perusahaan Game

Snap Inc., induk Snpachat milik Evan Spiegel diam-diam membeli perusahaan game berbasis di Inggris.PlayCanvas diketahui merupakan perusahaan software yang menciptakan dukungan untuk 3D gaming, termasuk yang diakses lewat peramban internet dan media sosial di ponsel.Berbeda dengan perusahaan seperti Unity dan Epic Games, PlayCanvas menciptakan engine untuk game berbasis peramban internet agar bisa berjalan di perangkat dengan spesifikasi yang minim.Tidak diketahui berapa nilai PlayCanvas untuk akusisi dari Snap Inc. Menurut laporan Tech Crunch, perusahaan yang didirikan sejak 2011 tersebut pernah mendapatkan pendanaan sebesar USD590 ribu (Rp8,1 miiar) dari investor DC Thomson Venture dan Microsoft Accelerator.Hal yang bikin penasaran adalah alasan dibalik langkah Snap Inc. mengakuisisi perusahaan game. Belum ada tanggapan dari Snapchat, apakah mereka berencana untuk merilis game atau tidak. Kuat dugaan bahwa teknologi dari PlayCanvas akan digunakan sebagai sumber daya tim developer Snapchat.Banyak pihak menduga bahwa langkah ini adalah untuk memenuhi misi Snapchat menyediakan teknologi dan konten menarik yang bisa diakses lewat kacamata inovatif mereka yang sempat dirilis dan populer.Snap Lens merupakan kacamata dengan kamera yang teringrasi dengan aplikasi Snapchat. Snapchat sendiri telah mengembangkan kacamata tersebut sebagai kacamata yang mendukung teknologi augmented reality.(MMI)