VMWare Explore Singapore 2022 Siap Digelar, Angkat Digital Workforce

Jakarta: VMware mengumumkan akan menggelar ajang VMware Explore Singapore 2022 (VMware Explore) di Marina Bay Sands Expo and Convention Centre pada tanggal 15 November hingga 16 November 2022 mendatang.Sebagai informasi, VMware Explore merupakan evolusi dari ajang vForum perusahaan software tersebut, serta akan mencakup lebih banyak teknologi, ekosistem, dan komunitas pengembang yang membantu membentuk ranah multi-cloud.Ajang ini merupakan kali pertama kembali digelar secara offline, setelah harus diselenggarakan secara online dalam dua tahun terakhir akibat pandemi.VMware Explore tahun ini memberikan peluang kepada peserta untuk mengikuti sesi berorientasi bisnis, mendengarkan kisah sukses pelanggan, memanfaatkan sudut komunitas, dan menikmati pengalaman kehadiran langsung.“Mengadopsi strategi multi-cloud penting untuk kesuksesan perusahaan modern, namun hanya memanfaatkan cloud tidaklah cukup. Organisasi saat ini harus beralih dari Cloud First untuk memulai fase selanjutnya dari perjalanan multi-cloud mereka,” ujar VMware Vice President and Managing Director of Southeast Asia and Korea Paul Simos.Simos menambahkan bahwa fase selanjutnya dari perjalanan multi-cloud adalah dengan menjadi pihak cerdas terkait Cloud, artinya beroperasi di lingkungan bisnis cerdas untuk berinovasi dan bertumbuh dengan aman, dan lintas berbagai lingkungan.Peserta akan mempelajari informasi terkait multi-cloud dan arsitektur canggih dari perspektif ahli produk VMware dan industri via pemimpin, serta cara menyederhanakan pengalaman pengembang dan praktik DevOps di berbagai aplikasi.Pada ajang VMware Explore, peserta akan dapat berkolaborasi dengan ahli di VMware dan industri serta pelanggan untuk menyelesaikan tantangan seperti infrastruktur versi lama, aplikasi monolitik, model operasi cloud beragam, atau celah di keamanan dengan menyederhanakan kerumitan multi-cloud tanpa kompromi.Selain itu, peserta juga dapat belajar dari pelanggan multi-cloud terdepan, serta terlibat dengan ekosistem luas dari mitra cloud terbaik.