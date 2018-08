Instagram Sekarang Bisa Batasi Lama Penggunaan

Instagram merilis fitur baru bernama activity dashboard. Fitur ini berfungsi membatasi waktu yang Anda habiskan di media sosial tersebut.Product Management Director, Instagram, Ameet Ranadive mengatakan, fitur itu dikembangkan oleh Instagram dengan bantuan dari para ahli dan organisasi kesehatan mental.Melalui activity dashboard, Anda melihat lama waktu yang Anda habiskan di media sosial itu dan memasang pengingat ketika Anda telah menghabiskan waktu lebih lama dari yang telah ditetapkan.Untuk mengakses fitur tersebut, Anda bisa mengakses bagian Settings dan pilih opsi "Your Activity" lalu "Your Time on Facebook".Pada bagian atas, Anda akan melihat waktu rata-rata yang Anda habiskan di Instagram. Di bagian bawah dashboard, Anda bisa memasang batas waktu penggunaan dan mengatur pengingat.Sementara pada bagian Notification Settings, Anda bisa memilih opsi Mute Push Notifications. Dengan begitu, Anda bisa menghentikan notifikasi dari Instagram jika Anda ingin lebih fokus pada apa yang sedang Anda lakukan.Instagram dan Facebook bukanlah satu-satunya perusahaan teknologi yang berusaha untuk membatasi waktu yang dihabiskan pengguna dengan smartphone. Sebelum ini, Google dan Apple juga merilis fitur serupa.Seperti yang disebutkan oleh Wired, fitur-fitur ini tampaknya berusaha untuk mengingatkan bahwa smartphone bukanlah masalah yang menyebabkan perhatian pengguna teralihkan, tapi berbagai aplikasi pada smartphone."Kami memiliki sekumpulan tim ahli yang fokus pada kesehatan pengguna dan memikirkan cara untuk mempelajari lebih banyak dan cara untuk mengetahui hubungan antara media sosial dan kesehatan pengguna," kata Director of Research Facebook, David Ginsberg.(MMI)