Infinix Zero 30 Bakal Tampil di JFW 2024

Jakarta: Pada 26 Oktober 2023, Infinix siap meluncurkan Zero Series terbarunya, Infinix Zero 30 di Indonesia dengan mengunggulkan desain serta fitur videografi dan kamera bagi para kreator.Sebagai bagian dari momentum peluncuran Zero 30, Infinix pun akan hadir sebagai Official Smartphone di gelaran fashion bergengsi Jakarta Fashion Week (JFW) 2024 yang berlangsung akhir Oktober 2023.Sergio Ticoalu, Country Marketing Manager Infinix Indonesia mengatakan sejak peluncuran global di September, seri Zero 30 mendapatkan respons yang luar biasa dan telah ditunggu kehadirannya oleh para XFans di Indonesia."Kami tentunya sangat bangga bisa segera menghadirkan Infinix Zero 30 secara resmi pada 26 Oktober mendatang dengan banyak fitur dan inovasi terbaru yang kami siapkan buat XFans untuk bikin story atau konten mereka jadi makin anti-ordinary.”Infinix Zero 30 akan didukung fitur layar 120Hz dengan 3D Curved AMOLED untuk visual premium. Hape ini juga akan didukung kapasitas memori internal 256GB serta RAM hingga 16GB.Salah satu signature dari Zero Series adalah kamera. Selain kamera belakang, Infinix Zero 30 juga punya kamera depan dengan 50MP Front vlog Camera yang mampu mengambil video dengan resolusi 2K 30FPS.Hadir sebagai Official Smartphone JFW 2024, Infinix menggandeng dengan tiga brand fashion lokal, yaitu Danjyo Hiyoji, Studio Moral, dan Sean Sheila.September lalu, Infinix telah memperkenalkan Zero 30 Series secara global dalam rangkaian acara 80th Venice International Film Festival yang berlangsung di Venesia, Italia.Membahas tentang perkembangan teknologi videografi dengan smartphone sebagai salah satu alat untuk storytelling, peluncuran global Zero 30 Series semakin mengukuhkan komitmen global Infinix dalam mendukung minat generasi muda sebagai kreator dan terhubung tanpa batasan melalui teknologi.“Berbagai kolaborasi yang kami hadirkan tahun ini benar-benar kami hadirkan untuk memberikan lebih banyak platform inspirasi dan aspirasi bagi generasi muda untuk berkreasi dan berbagi cerita. Mulai dari gaming, sinema hingga fashion, eksplorasi dan semangat Infinix ini juga kami teruskan pada peluncuran Zero 30 di Indonesia.""Infinix juga mengajak XFans untuk jadi bagian dari keseruan tanpa batas ini di platform media sosial infinix Indonesia. Yang pasti, harga yang ditawarkan Infinix Zero 30 akan membuat konsumen terkejut,” pungkas Sergio.