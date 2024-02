Berita Teknologi Terpopuler, Zone Wireless 2 hingga Cara Kunci Jaringan 4G di Android

Advertisement

Jakarta: Medcom.id merangkum berita teknologi terpopuler atau berita yang paling banyak dibaca pada hari Senin, 29 Januari 2023 yang mungkin terlewat oleh pembaca Medcom.id.Di bawah ini, Medcom.id menyajikan rangkuman dari masing-masing berita teknologi terpopuler dilengkapi dengan tautan yang dapat diakses untuk menuju berita lengkap dari tiga berita teknologi terpopuler.Logitech memperkenalkan Zone Wireless 2, sebuah headset bisnis bertenaga AI yang dapat menghadirkan pengalaman komunikasi dua arah yang unik.Hadirnya peredam bising jarak jauh bertenaga AI, mikrofon noise-cancelling, fitur Active Noise Cancellation (ANC) hybrid, dan suara stereo yang dapat dipersonalisasi pada Zone Wireless 2, dapat membantu para profesional bisnis untuk mendengar dan didengar secara jelas saat melakukan panggilan telepon dan rapat, terutama di lingkungan yang bising.Baca “Headset Logitech Zone Wireless 2 Pakai AI untuk Produktivitas Karyawan” di sini Pertumbuhan pesat industri teknologi keuangan kembali mencuri perhatian dunia. Kali ini, kekuatan dan ketahanan industri teknologi finansial global dalam memberikan layanan keuangan baik bagi masyarakat dan pelaku usaha yang belum tersentuh, menjadi sorotan dalam penelitian terbaru ‘The Future of Global Fintech: Towards Resilient and Inclusive Growth’ yang dipublikasikan sebagai salah satu agenda World Economic Forum.Baca “Potensi Tekfin Bagi Ekonomi Berkelanjutan di World Economic Forum 2024” di sini Sinyal jaringan yang naik turun di hape memang menyebalkan. Dampaknya bukan hanya kualitas kecepatan internet naik turun alias tidak stabil tapi juga saat menelpon, ada kemungkinan suara putus-putus.Jaringan 4G memang tidak lebih kencang dari 5G tapi masih banyak diandalkan. Hal ini disebabkan jaringan 5G masih belum merata. Namun hape Android secara cerdas bisa otomatis terhubung ke jaringan 5G saat terdeteksi berada di area jangkauan.Baca “Coba Nih, Cara Kunci Jaringan 4G di Android Agar Sinyal Stabil!” di sini