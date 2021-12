Bug di Google Maps Cegah Fitur Berguna Berfungsi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Google Maps memiliki fitur berbagi lokasi yang memungkinkan pengguna membagikan lokasi mereka dengan pihak lain. Pengguna dapat mengatur batasan waktu untuk menonaktifkan fitur berbagi ini, sehingga pihak lain tidak dapat melihat lokasi setelah beberapa waktu.Atau, pengguna dapat memutuskan untuk menyediakan informasi ini secara terus-menerus dengan memilih pengaturan yang membagikan lokasi saat ini hingga pengguna menonaktifkan fitur ini secara manual, via opsi Until I turn It Off.Namun, muncul permasalahan, dan pada halaman dukungan, sejumlah pengguna Google Maps mengeluh mereka tidak lagi dapat memilih opsi Until I turn It Off, seperti yang dilaporkan oleh Phone Arena.Bug ini mencegah pengguna Google Maps memungkinkan pengguna lain untuk terus mengawasi lokasi keberadaan pengguna hingga mereka menonaktifkan fitur berbagi lokasi ini. Anggota halaman dukungan Google Maps, Loes Frank menjadi salah satu pengguna yang menyampaikan keluhan tersebut.Frank menyebut dirinya tidak dapat memanfaatkan opsi tersebut saat berbagi lokasi dengan pasangannya, namun Frank mengaku dirinya masih berbagi lokasi dengan keluarga dan opsi tanpa batas waktu itu masih berfungsi.Tidak hanya dengan pasangannya, Frank menyampaikan dirinya tidak dapat memilih opsi berbagi lokasi tanpa batas waktu tersebut pada rekan yang baru dipilih. Google Platinum Product Expert mencoba menyalahkan permasalahan ini pada kurang telitinya proses verifikasi yang dilakukan oleh Frank.Google Platinum Product Expert menyebut hal tersebut mencegah Google dalam mendapatkan informasi soal usia, yang memblokir akses Frank untuk menggunakan fitur seperti mengaktifkan riwayat lokasi dan menjelajahi Google Timeline.Sebagai informasi, fitur tersebut hanya tersedia untuk pengguna dengan akun yang telah terverifikasi memenuhi persyaratan usia minimum. Namun, pendapatan ahli ini secara cepat terbukti salah saat pengguna lain menyampaikan keluhannya.Pengguna lain ini menyebut bahwa hal ini juga terjadi padanya, dan dirinya tidak menemukan opsi untuk memverifikasi akun, artinya akun telah terverifikasi. Pengguna ini juga menyebut bahwa anggota keluarganya yang lain masih menampilkan opsi ini di Google Maps di ponsel mereka.Hingga saat ini, Google masih belum memberikan tanggapan resminya terkait dengan temuan permasalahan di aplikasi peta dan navigasi karyanya tersebut.