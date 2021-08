Microsoft akan Gelar Gamescom Xbox pada 24 Agustus

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sebelum Gamescom 2021 akan diselenggarakan pada tanggal 25 Agustus mendatang, dan Microsoft akan menggelar acara via siaran langsung di ranah digital sebelum ajang Gamescom 2021.Mengutip Engadget, Microsoft akan membagikan update terkait lini Xbox versi hari Natal dan Tahun Baru pada tanggal 24 Agustus 2021 pukul 1 siang ET atau 10 pagi PT. Namun Microsoft diperkirakan tidak akan mengumumkan banyak judul.Microsoft menyebut bahwa penonton akan mendapatkan update lebih mendalam dari sejumlah judul Xbox Game Studios yang sebelumnya diumumkan, hasil kolaborasi dengan pihak ketiga, termasuk sejumlah judul yang akan diumumkan pada Hari Natal dan Tahun Baru.Selain itu, Microsoft juga mengungkap akan mengumumkan layanan berlangganan bulan, Xbox Game Pass dan lainnya pada acara tersebut. Microsoft akan menyiarkan presentasi tersebut ke YouTube, Twitch, Facebook Gaming dan Twitter.Perusahaan yang didirikan Bill Gates ini juga menyebut akan membagikan lebih banyak informasi terkait Xbox Fest setelahnya. Sebelumnya, Microsoft berencana untuk menyatukan aplikasi OneNote dan OneNote for WIndows 10 ke dalam aplikasi OneNote tunggal.Microsoft tidak serta-merta akan menghilangkan versi UWP OneNote for Windows 10, namun memperingatkan pengguna OneNote untuk beralih ke aplikasi desktop hingga bulan Oktober 2025, saat OneNote for WIndows 10 akan mencapai akhir dari dukungannya.Perubahan untuk OneNote on Windows ini tidak akan berdampak aplikasi OneNote Microsoft lain untuk macOS, iOS, Android atau web. Microsoft hanya berupaya untuk menyatukan aplikasi OneNote karyanya yang terpisah menjadi aplikasi terbaik untuk ranah UWP dan desktop.(MMI)