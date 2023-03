Nothing Ear (2) Meluncur 22 Maret

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nothing merilis teaser resmi pertama untuk earphone TWS terbarunya, Ear (2), yang siap untuk diluncurkan pada tanggal 22 Maret 2023 mendatang, pukul 4 sore CET. Poster menampilkan porsi kecil dari sasis buds yang didorong oleh kumbang.Mengutip GSM Arena, kumbang ini akan menjadi maskot untuk perilisan ini setelah kumbang kepik atau ladybug menjadi maskot untuk generasi sebelumnya, Ear (1). Sayangnya, teaser ini tidak menampilkan desain atau fitur yang diusung oleh earphone ini.Pesan pendamping teaser di situs Nothing mengklaim bahwa Ear (2) mampu menyuguhkan suara dan kejernihan lebih baik, diperkirakan jika dibandingkan dengan earphone Nothing generasi sebelumnya, Ear (1).Informasi bocoran terkait Ear (2) sejauh ini menyebut bahwa earphone ini akan mengusung desain serupa dengan pendahulunya, dengan sejumlah perubahan kecil pada lokasi penempatan mikrofon.Earphone terbaru ini juga dirumorkan akan mengusung konektivitas ganda, fitur Noise Cancellation lebih terpersonalisasi, dan pengaturan Advanced EQ. Sebelumnya, Nothing mulai menggulirkan teaser kampanye untuk Phone (2).Nothing Phone (2) akan didukung chipset Qualcomm Snapdragon 8 series. Sayangnya, Nothing tidak memberikan informasi lebih detail terkait Nothing Phone (2) selain dukungan chipset tersebut.Selain itu, Nothing Phone (2) diyakini akan didukung oleh Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, sebab banyak perangkat unggulan bersistem operasi Android akan meluncur dengan dukungan chipset tersebut pada tahun 2023 ini.