Samsung Mendadak Konfirmasi Smartphone Galaxy Baru Radikal

Jakarta: Samsung telah memberikan petunjuk samar terkait dengan smartphone andalan berikutnya, serta memberikan sedikit informasi menyoal masa depan dari produk karyanya tersebut. Namun kini, Samsung memberikan informasi lebih spesifik.Dalam dokumentasi resmi pertama yang beredar, Samsung telah mendaftarkan Galaxy Note 20 Plus di Compulsory Certificate, dikenal dengan istilah CCC di Tiongkok. Proses publik ini mengonfirmasi informasi menyoal ponsel, nomor model, konektivitas generasi selanjutnya dan kemampuan pengisian daya.Forbes juga melaporkan dokumen CCC Samsung mengungkap Samsung Galaxy Note 20 Plus mengusung nomor model SM-N986. Sebagai pengingat, Samsung Galaxy Note 10 Plus mengusung nomor model SM-N975.Sedangkan dokumen resmi pendamping smartphone ini menyatakan bahwa Samsung Galaxy Note 20 Plus akan didukung oleh konektivitas 5G dan dukungan untuk teknologi pengisian daya baterai berdaya 25W dan 45W.Samsung Galaxy S20 Ultra mendukung teknologi pengisian daya baterai berdaya 45W, berbeda dari versi Ultra dari Samsung Galaxy Note 20. Perangkat ini diprediksi akan mendukung teknologi pengisian daya baterai berdaya 25W serupa Galaxy S20 dan S20 Plus.Selain itu, teknologi pengisian daya baterai berdaya 45W mungkin telah terbukti lebih bermanfaat pada tahun ini. Tersedia di Galaxy Note 10 Plus, teknologi pengisian daya ini belum secara resmi tersertifikasi untuk standar Programmable Power Supply (PPS) dan USB Power Delivery (USB PD) 3.2 oleh USB Implementer Forum dan Samsung.PD 3.0 dan PPS memungkinkan smartphone dan charger kompatibel untuk berkomunikasi dan menyediakan daya maksimalnya saat ini, hal yang kerap tidak dicapai oleh Note 10 Plus bahkan saat menggunakan charger berdaya 45W.Dengan memberikan seluruh lini Samsung Galaxy S20 teknologi PD 3.0 dan PPS bersertifikasi, pengisian daya baterai berdaya 45W pada Galaxy Note 20 Plus diperkirakan akan lebih fleksibel dan akan berbiaya lebih terjangkau jika dibandingkan dengan Galaxy S20 Ultra.Lini Samsung Galaxy Note 20 juga akan disebut akan didukung oleh teknologi biometrik superior, layar lebih hemat daya, RAM tambahan sebagai standar, dan ruang penyimpanan lebih cepat jika dibandingkan dengan seluruh model lini Galaxy S20.Lini Samsung Galaxy Note 20 juga disebut akan berbekal hardware kamera unggulan dari Galaxy S20 Ultra, dengan autofokus yang telah diperbaiki. Baik Galaxy Note 20 dan Note 20 Plus juga hadir dengan desain menawan.(MMI)