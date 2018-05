Aplikasi Microsoft Bisa Tampilkan Notifikasi Ponsel di PC

Microsoft memperkenalkan aplikasi Your Phone untuk Windows 10 dalam konferensi developer Build mereka.Aplikasi ini dibuat untuk menampilkan apa yang ada dalam sebuah ponsel ke komputer. Ini memungkinkan pengguna Windows 10 mengakses teks, foto dan notifikasi pada ponsel mereka melalui komputer.Menurut laporan The Verge, fitur dari aplikasi ini akan beragam, tergantung pada sistem operasi mobile yang Anda gunakan. Microsoft bisa memberikan lebih banyak fitur pada aplikasi yang mencerminkan ponsel Android.Dengan aplikasi ini, Anda tidak lagi harus memeriksa ponsel Anda ketika Anda menggunakan komputer.Sebelum ini, Dell telah mencoba untuk membuat aplikasi dengan fungsi serupa, memungkinkan Anda untuk melihat notifikasi dan panggilan pada PC. Saat pertama kali diluncurkan, aplikasi buatan Microsoft ini akan bisa menampilkan SMS, foto dan notifikasi.Minggu ini, Microsoft akan merilis aplikasi Your Phone untuk para Windows Insiders, yaitu orang-orang yang ikut serta dalam program pengujian versi terbaru dari Windows. Komentar dan saran dari para Insiders akan membantu Microsoft untuk mengembangkan aplikasi ini.Sekarang, Microsoft sedang menguji update besar untuk Windows 10, yang memiliki kode nama "Redstone 5". Update ini akan tersedia pada musim gugur atau sekitar bulan September hingga November.(MMI)