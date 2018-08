Google Siapkan Android 9 Go

: Pada awal tahun ini, Google merilis Android 8.1 Oreo (Go Edition) sebagai upaya menyelesaikan masalah performa pada segmen entry-level. Sistem operasi ini hadir dengan tampilan serupa dari Google Android 8.1 Oreo versi reguler.Sistem operasi Go Edition hanya menggunakan separuh dari ruang penyimpanan perangkat jika dibandingkan dengan versi reguler. Menindaklanjuti perilisan sistem operasi terbarunya, Android 9 Pie, Google pun mengumumkan kehadiran versi Go Edition dari sistem operasi tersebut.Disebut sebagai Android 9 Pie (Go Edition), versi baru ini punya sejumlah peningkatan. Sebagai contoh, sistem operasi ini mengonsumsi ruang penyimpanan 500MB lebih sedikit.Konsumsi ruang penyimpanan tersebut memungkinkan perangkat berkapasitas 8GB memiliki sisa ruang penyimpanan berkapasitas 5,5GB. Sebagai perbandingan, Android 9 Pie mengonsumsi ruang penyimpanan dalam kapasitas besar, sehingga hanya menyisakan ruang sebesar 2,5GB.Selain itu, software baru ini juga mampu menyuguhkan waktu boot lebih cepat dan berbekal kemampuan terkait keamanan pada level lebih tinggi bagi penggunanya. Guna mencakup kebutuhan utama pengguna entry-level, versi sistem operasi ini juga dibekali dashboard untuk mengawasi konsumsi data.Serupa Go Edition dari Android 8.1 Oreo, versi Androir 9 Pie ini juga memanfaatkan aplikasi Go Edition karya Google secara aktif, yang disebut Google diperbaikinya secara berkala. Bahkan aplikasi Android Message versi Go kini berukuran separuh dari versi reguler.Sementara itu, Google Assistant Go telah menerima update berisi dukungan untuk berbagai bahasa baru seperti Spanyol dan Portugis. Selain itu, Google juga telah meningkatkan kemampuan Maps Go, yang kini telah didukung oleh kemampuan navigasi.Saat ini, Google belum mengungkap tanggal peluncuran pasti untuk Android 9 Pie (Go Edition), meski telah mengonfirmasi bahwa software ini akan diumumkan pada musim gugur mendatang. Google juga mengonfirmasi lebih dari 100 produsen berencana merilis perangkat Android Go.(MMI)