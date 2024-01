Berita Teknologi Terpopuler, Mickey Mouse di Game Horror hingga Solusi Sederhana Tingkatkan Produktivitas

Advertisement

Jakarta: Medcom.id merangkum berita teknologi terpopuler atau berita yang paling banyak dibaca pada hari Senin, 1 Januari 2023 yang mungkin terlewat oleh pembaca Medcom.id.Di bawah ini, Medcom.id menyajikan rangkuman dari masing-masing berita teknologi terpopuler dilengkapi dengan tautan yang dapat diakses untuk menuju berita lengkap dari tiga berita teknologi terpopuler.Mengingat bahwa per 1 Januari 2024 Mickey Mouse sudah bisa digunakan secara publik, hal ini dikarenakan hak cipta yang sudah berakhir saat memasuki 95 tahunnya.Maka dari itu, publik sudah secara bebas menggunakan ide kreativitas nya dalam menggunakan karakter Mickey Mouse. Salah satunya adalah ada game yang berjudul Infestation 88, karena pada game tersebut bisa terlihat sosok Mickey Mouse yang menyeramkan.Baca "Mickey Mouse di Game Horror? Simak Infestation 88" di sini Baca "Berita Teknologi Terpopuler, Sedan Elektrik SU7 hingga Bocoran Spesifikasi Poco C65" di sini Dalam dunia kerja yang dinamis saat ini kebanyakan orang menghabiskan seperempat hingga sepertiga waktu mereka untuk bekerja.Bahkan berdasarkan laporan Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia, 28.42% pekerja perkotaan bekerja dengan jam kerja berlebih. Dari jumlah tersebut, 44.08% bekerja 35-48 jam per minggu di meja kerja mereka, sementara 28,42% lainnya bekerja lebih dari 49 jam per minggu.Baca "Solusi Sederhana Demi Tingkatkan Produktivitas dan Kesehatan Pekerja" di sini