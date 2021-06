Instagram Uji Coba Fitur Posting Lewat Komputer dan Laptop

More screenshots of creating + publishing posts via https://t.co/3QaHTLlqBE pic.twitter.com/G5mptOhN06 — Matt Navarra (@MattNavarra) June 24, 2021

Jakarta: Instagram selama ini menyediakan lebih banyak fitur saat diakses lewat aplikasi mobile alias smartphone. Berbeda apabila Anda mengaksesnya lewat desktop atau komputer maupun laptop, Anda hanya bisa melihat saja tanpa bisa mengunggah atau posting foto maupun Instagram Stories.Instagram rupanya berencana untuk membuat aplikasi atau layanan mereka yang diakses lewat desktop sama seperti dengan di smartphone. Hal ini diketahui dari bocoran terbaru yang memperlihat uji coba fitur posting dari komputer atau laptop.Dikutip dari The Verge, rencana terkait fitur tersebut pertama kali diketahui dari unggahan konsultan media sosial bernama Matt Navarra via Twitter. Di unggahan tersebut Navarra memperlihatkan tangkapan layar berisi proses melakukan posting ke Instagram via desktop.Di sini terlihat bahwa ukuran foto bisa diatur lewat beberapa opsi, mulai dari original size, square, portrait dan landscape. Pengguna juga bisa menggunakan filter pada foto yang mau diunggah ke Instagram.Juru bicara Facebook Inc yang bernama Christine Pai mengakui hal tersebut kepada media. “Kami tahu banyak sekali orang yang juga mengakses Instagram dari komputer. Maka untuk memberikan pengalaman lebih, kini kami sedang menguji kemampuan untuk membuat posting di Feed Instagram lewat browser desktop,” ungkapnya.Kabarnya uji coba fitur tersebut bisa dijumpai oleh sebagian pengguna Instagram di desktop. Di tampilan layar akan muncul pesan "Kini kamu bisa membuat dan berbagi unggahan kamu langsung dari komputer".Pesan tersebut mengindikasikan bahwa Instagram cukup serius untuk menggarap fitur ini, bukan sekadar cek ombak. Instagram sendiri dikenal cukup lambat dalam menyediakan fitur baru di layanan desktop, contohnya fitur Direct Message sendiri baru dirilis tahun lalu.Kebutuhan untuk menggunakan Instagram via desktop dilihat dari sejumlah kalangan industri dan profesional kreatif di bidang media yang mendesain konten dengan aplikasi pihak ketiga dan ingin bisa langsung mengunggahnya tanpa lewat mobile atau smartphone.(MMI)