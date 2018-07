Google Perbarui dan Pasang Fitur di Pencarian

: Menyambut musim panas, Google berupaya menghadirkan kemudahan bagi pengguna Android untuk mengatur jadwal acara pada kalendar, serta memungkinkan jadwal tersebut pada fitur pencarian.Sebelumnya, Google menambahkan sejumlah cara baru bagi pengguna untuk mencari acara di sekitar mereka.Kini, Google menghadirkan fitur baru yang ditujukan untuk menawarkan rekomendasai personal dan informasi terkait acara menarik.Sebagai contoh, mencari dengan kata kunci "events near me" atau "free concert" di Amerika Serikat akan menampilkan daftar dari berbagai situs, beserta informasi detil terkait acara tersebut.Situs dan informasi detil terkait acara akan ditampilkan pada jendela Search, namun jika acara diketuk, pengguna akan memperoleh sejumlah informasi tinjauan seperti waktu, lokasi, penyedia tiket dan informasi mendalam lainnya.Selain itu, fitur Search versi update ini juga akan memungkinkan pengguna untuk menemukan acara sesuai dengan minat mereka. Pengguna kini dapat mengetuk tab "For You" untuk menerima ide terpersonalisasi dari berbagai hal yang dapat dilakukan di lokasi sekitar mereka.Tidak hanya itu, acara yang menjadi tren atau populer di area sekitar pengguna juga akan ditampilkan pada jendela Search.Google menyebut bahwa fitur baru ini akan digulirkan secara bertahan selama beberapa hari mendatang, sehingga pengguna diharapkan untuk bersabar hingga fitur tersedia di perangkat mereka.Sebelumnya, Google baru saja mengumumkan produk baru yang disebut Titan Security Key. Saat ini, produk tersebut tersedia untuk pelanggan cloud dan bisa digunakan untuk masyarakat umum dalam waktu beberapa bulan ke depan.Titan Security Key digunakan untuk autentikasi login via Bluetooth dan USB, dan dilengkapi dengan firmware khusus buatan Google yang berfungsi untuk memverifikasi keasliannya. Google juga mengklaim bahwa Titan Security Key memberikan rasa aman bahwa akun terlindungi dengan kepastian dari Google akan integritas dari kunci fisik.(MMI)