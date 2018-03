Huawei Ledek Samsung dan Apple Pakai Truk

: Huawei mulai melakukan aktivitas promosi untuk smartphone unggulan terbarunya, yaitu P20 dan P20 Pro, salah satunya di Inggris.Di negara Ratu Elizabeth tersebut, Huawei melakukan kegiatan promosional melalui truk dengan sematan poster iklan untuk P20 dan P20 Plus.Uniknya, Huawei memutuskan untuk memarkirkan truk iklan yang memamerkan petunjuk kemampuan kamera yang diunggulkan di kedua smartphone tersebut di depan toko fisik Samsung dan Apple. Sementara itu, poster yang tersemat pada truk tersebut bertuliskan "wait" dan "be patient".Pada kedua kata berwarna putih di poster ini, Huawei menonjolkan huruf AI dalam warna merah, dinilai mengindikasikan bahwa teknologi tersebut tersedia pada smartphone unggulan terbaru Huawei ini. Huawei juga menyematkan grafiti di trotoar toko, bertuliskan bahwa sebuah kebangkitan kembali akan segera hadir.Grafiti tersebut diperkirakan mengacu pada kemampuan menampilkan foto dengan efek seni dan fotografik pada kamera Huawei P20. Namun, untuk membuktikan seluruh petunjuk yang dihadirkan Huawei pada iklan tersebut, konsumen harus menunggu beberapa hari mendatang.Sementara itu, Huawei Tech Investment kembali membuka program SmartGen bertajuk "Alignment Vocational School to Job Ready" 2018, merupakan pelatihan Teknologi Infomasi dan Komunikasi (TIK) bagi 1.000 siswa yang berasal dari 12 SMK di 10 kota di Indonesia.Rangkaian program yang akan digelar hingga September 2018 ini akan memberikan pelatihan teori dan praktik lapangan selama satu minggu penuh, mencakup sejumlah materi dasar terkait wireless, microwave product introduction, base transceiver station (BTS) installation, environmental health, dan safety and quality.Sementara itu, Huawei dilaporkan akan meluncurkan ponsel dengan memori internal sebesar 512GB. Angka ini dua kali lipat dari memori internal yang ada pada smartphone premium saat ini. Bahkan, smartphone flagship seperti Samsung Galaxy S9 dan Apple iPhone X "hanya" memiliki memori internal 256GB.(MMI)