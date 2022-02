Masyarakat Indonesia Sering Cari Informasi Soal Keamanan dan Pelestarian Lingkungan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Google mengatakan masyarakat Indonesia ingin brand atau merek lebih paham terhadap perubahan kebutuhan mereka. Generasi baru makin menganggap penting kelestarian lingkungan.Dalam laporan terbaru mereka Year in Search 2021: Look back to move your business forward, disebutkan mengungkapkan lima tema terbesar lanskap konsumen di tahun 2021 serta analisis mendalam terhadap enam industri utama.“2021 adalah tahun untuk beradaptasi dengan perubahan yang terus terjadi dan untuk mengevaluasi kembali apa yang penting bagi kita sebagai individu dan sebagai penghuni Bumi,” jelas Yolanda Sastra, Head of Ads Marketing, Google Indonesia.“Orang Indonesia mencari ide dan inspirasi, tetapi juga untuk memahami perubahan dan tantangan yang dihadirkan oleh pandemi.”Laporan ini berdasarkan data Google Trends (Agustus 2020-Agustus 2021), eConomy 2021, dan Google Destination Insights (November 2020-Oktober 2021).Laporan ini menunjukkan beberapa tren besar. Orang Indonesia mengandalkan platform online untuk mencari dan membeli saat ingin berbelanja, bahkan saat tempat-tempat offline mulai buka kembali. Penelusuran “seller center” (pusat penjual) meningkat 69 persen dan “belanja cepat” 46 persen.Keamanan online menjadi pencarian yang makin populer. Terdapat kenaikan penelusuran “kebocoran data” sebesar 33 persen dan “berita bohong” sebesar 52 persen.Masyarakat juga mencoba memaksimalkan pendapatan dengan berbagai cara baru sambil berusaha menghemat uang. Pencarian “saham pemula” sebanyak 128 persen, serta kenaikan minat penelusuran untuk “kemasan ekonomis” sebesar 56 persen.Neitzen Indonesia ingin tahu apakah mereka berhubungan dengan brand yang menganggap penting praktik yang etis dan berkelanjutan. Penelusuran “cruelty-free” (bebas uji coba hewan) naik 65 persen, “carbon footprint” (jejak karbon) 114 persen, dan “ramah lingkungan” 114 persen.Terkait produk, orang Indonesia mencari informasi soal "ceramides" yang naik sekitar 133 persen, dan “bakuchiol” sebanyak 30 kali lipat. Pencarian soal perawatan pria juga mengalami peningkatan penelusuran untuk “serum pria” sebesar 57 persen dan “facial wash men” (sabun muka pria) sebesar 62 persen.Pengetahuan soal investasi juga semakin populer. Penelusuran “belajar investasi” naik sebesar 83 persen dan “aplikasi investasi” sebesar 70 persen. Sementara untuk makanan, “plant-based” yang naik 233 persen dan “susu rendah lemak” yang naik 69 persen.Game kian digemari, dengan peningkatan penelusuran “mabar online” sebesar 70 persen, “walkthrough video game” sebesar 30 persen, dan topik terkait kompetisi esports sebesar 200 persen.Teknologi: Ulasan online bertambah populer, dengan peningkatan penelusuran “rekomendasi hp” sebesar 38 persen dan “rekomendasi elektronik” sebesar 78 persen.Pencarian mobil listrik atau “electric car” mengalami peningkatan sebesar 54 persen, “emisi mobil” sebesar 85 persen, dan “kendaraan ramah lingkungan” sebesar 230 persen.“Model BEV mendominasi penjualan ritel dengan pangsa pasar 87,3 persen," kata Astrid A. Wijana, Head of Marketing Hyundai Motors Indonesia.Google merekomendasikan lima langkah yang dapat diambil Brand saat ini untuk meningkatkan strategi mereka:1. Jadikan digital sebagai bagian inti dari strategi pemasaran2. Hadirlah saat pelanggan mengevaluasi kembali opsi mereka3. Gunakan digital untuk menjalin hubungan yang bermakna dengan pelanggan4. Pastikan kepercayaan menjadi poros utama dari daya tarik5. Perjuangkan sesuatu yang lebih besar daripada profit