Samsung Umumkan Deretan Inovasi di CES 2021

Jakarta: Samsung mengumumkan visinya di ajang Consumer Electronics Show (CES) 2021 melalui konferensi pers virtual. Di acara yang sama, Samsung juga memperkenalkan produk terbaru, termasuk produk yang memanfaatkan kecerdasan buatan (AI).“Inovasi kami dirancang untuk memberikan pengalaman yang lebih personal dan lebih intuitif yang mengekspresikan kepribadian Anda. Kami bekerja keras untuk menghadirkan inovasi generasi berikutnya, dengan AI sebagai penggerak utama, untuk hari esok yang lebih baik, your better tomorrow," ujar President and Head of Samsung Research Sebastian Seung.Inovasi utama yang diluncurkan Samsung termasuk Micro LED 110 inci, layar LED inorganik berkemampuan menyala sendiri atau self-lit, dengan desain Infinity Screen tipis dan nyaris tanpa bingkai.Layar ini juga diklaim mampu menyuguhkan pengalaman menonton menyenangkan berkat kualitas gambar baik. Micro LED berukuran 110 inci juga didukung 4Vue atau Quad View yang merupakan opsi tampilan empat layar.Opsi ini memungkinkan pengguna dapat menonton beberapa pertandingan olahraga sekaligus, atau streaming tutorial sambil bermain video game. Selain itu, konsumen Amerika Serikat, juga dapat menikmati lebih dari 160 saluran gratis via Samsung TV Plus.Samsung menyebut Micro LED 110 inci ini akan diluncurkan secara global mulai musim semi mendatang. Perusahaan asal Korea Selatan ini juga mengumumkan Lifestyle TV, jajaran Lifestyle TV mutakhir Samsung meliputi The Serif, The Frame, The Sero, dan The Terrace-TV luar ruangan QLED 4K yang baru saja diluncurkan, serta proyektor laser 4K Samsung The Premiere.Samsung juga menghadirkan AI dan Robot produk rumah tangga, salah satunya adalah Samsung Bot Care, menggunakan AI untuk mengenali dan merespons perilaku pengguna. Bot Care dapat bertindak sebagai asisten sekaligus pendamping robotik, bertugas membantu menangani hal kecil dalam hidup sehari-hari.Bot Care juga berkemampuan mempelajari jadwal dan kebiasaan pengguna, serta dan mengirimkan pengingat untuk membantu memandu pengguna menjalani kesibukan sepanjang hari.Selain itu, Samsung mengumumkan pembaruan untuk program Galaxy Upcycling, bertajuk Galaxy Upcycling at Home. Program baru ini ditujukan menata ulang siklus hidup ponsel Galaxy lama dan menawarkan opsi kepada konsumen tentang cara untuk dapat menggunakan kembali perangkat, untuk membuat berbagai alat IoT yang nyaman.(MMI)