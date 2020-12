Jutaan HP Tidak Bisa Pakai WhatsApp per 1 Januari 2020

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Informasi ini perlu diketahui pemilik smartphone bahwa mulai tanggal 1 Januari 2021, WhatsApp tidak lagi dapat digunakan pada sejumlah perangkat model lama. WhatsApp hanya akan berfungsi pada smartphone dengan dukungan sistem operasi Android 4.0.3 dan seterusnya.Selain itu, mulai hari pertama tahun 2021 tersebut, WhatsApp juga hanya dapat digunakan pada iPhone dengan sistem operasi iOS 9 dan versi lebih baru. Karenanya, pemilik smartphone harus melakukan update OS pada perangkat mereka jika masih ingin menggunakan WhatsApp.Mengutip The Independent, seluruh iPhone dengan OS lebih lama dari iOS 9 dan smartphone Android lebih lama dari 4.0.3 atau Ice Cream Sandwich tidak lagi dapat menggunakan WhatsApp, dan diperkirakan terdapat jutaan perangkat yang akan terdampak pada kebijakan ini.WhatsApp akan menghentikan dukungan dan pembaruan pada sistem operasi versi lama dan hanya mendukung sistem operasi versi baru. Pemilik smartphone dapat memeriksa versi sistem operasi melalui menu pengaturan atau Settings.Untuk memeriksa versi sistem operasi, pengguna iPhone bisa buka Pengaturan, lalu Umum, dan Pembaruan perangkat lunak. Sedangkan pengguna Android dapat memeriksa versi sistem operasi via Software Update dan sejenisnya.WhatsApp juga akan memperbarui Ketentuan Layanan tahun depan, memaksa pengguna untuk menyetujui aturan privasi baru agar tetap bisa menggunakan aplikasi. Jika tidak setuju, pengguna bisa kehilangan akses ke obrolan mereka.Sementara itu, sebagai karya dari perusahaan asal Amerika Serikat (AS), WhatsApp di negara tersebut justru tidak memiliki jumlah pengguna besar seperti di negara lain, termasuk di Indonesia. Platform komunikasi ini tidak populer di kalangan pengguna teknologi AS bahkan sejak awal kemunculan, hingga saat ini.Menurut laporan dari We Are Social dan Hootsuite pada tahun 2020 ini, jumlah pengguna WhatsApp di AShanya diwakili oleh 19 persen dari jumlah pengguna internet secara keseluruhan di negara tersebut.(MMI)