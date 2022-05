Telkomsel Gelar Konferensi The NextDev Summit 2022, Dukung Kemajuan Ekosistem Digital Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

(MMI)

Jakarta: Telkomsel menggelar konferensi tahunan The NextDev Summit tahun ini mengusung tagar #UnleashImpactWithDigital yang bertujuan memfasilitasi kolaborasi untuk mendorong kemajuan ekosistem digital Indonesia.Konferensi yang dilakukan secara virtual pada tanggal 20-21 Mei 2022 mempertemukan para startup The NextDev dengan stakeholders mereka beserta para ahli dari kalangan pegiat startup dan impact investors, sekaligus memperluas dampak positif yang dihasilkan dari program utama The NextDev.“Sebagai digital ecosystem enabler, Telkomsel berupaya agar dapat terus berkontribusi bagi perekonomian digital Republik Indonesia dengan cara membuka peluang pemanfaatan solusi dan layanan teknologi seluler digital terkini, baik bersama startup maupun pelaku industri di berbagai sektor,” tutur Direktur Utama Telkomsel, Hendri Mulya Syam.Pada hari pertama The NextDev Summit, Uplift Day, startup dan audiens dapat mengikuti sesi masterclass di Impact Stage untuk melakukan pembelajaran mendalam dengan topik-topik yang fokus dan spesifik.Mereka yang tertarik untuk berinteraksi dengan para pembicara, pegiat startup, dan narasumber ahli bisnis digital juga bisa mengikuti kelas-kelas webinar, workshop, investor meet-up, dan discussions yang tersedia di Idea Space.Pada hari kedua, Conference Day, startup dan audiens dapat menyimak topik besar dari pembicara-pembicara ahli yang akan menyampaikan keynote, seminar, dan panel discussion di Impact Stage. Startup dan audiens bisa mendukung para startup The NextDev favorit mereka di sesi demo day dan inauguration yang berlangsung di sela acara di Innovation Hall.The NextDev Summit 2022 menghadirkan lebih dari 70 pembicara, mulai dari Direktur Utama Smesco Leonard Theosabrata, kreator komik Si Juki, hingga kreator digital Ghozali Everyday.Telkomsel pun menghadirkan beberapa pembicara internasional seperti AuthorDesign Sprint & Make Time Jake Knapp, DOMI Co-Founder & CEO Chief Gardener Corey Lien, dan Venture Capital & Finance Director Crevisse Wonyoung Kim.The NextDev sendiri merupakan salah satu program unggulan Corporate Social Responsibility Telkomsel untuk startup digital. Program tersebut telah secara konsisten turut membuka peluang dan membangun ekosistem digital di indonesia selama 7 tahun terakhir, bersama dengan lebih dari 5.000 startup dari seluruh indonesia.“Melalui The NextDev dan The NextDev Summit 2022, Telkomsel membuka semua peluang dan mendukung pengembangan generasi muda pengguna teknologi digital yang kreatif, cakap digital, dan bermental wirausaha, untuk membuka peluang bagi mereka untuk terus maju sebagai talenta digital unggul Indonesia,” ungkap Hendri.