Aruba EdgeConnect Microbranch Bawa Modernisasi Kerja Hybrid

Jakarta: Aruba, perusahaan Hewlett-Packard Enterprise, memperkenalkan solusi EdgeConnect Microbranch. Solusi ini diklaim untuk lingkungan kerja hybrid seperti home-office dan kantor kecil.Solusi ini menyediakan semua layanan tradisional, seperti yang biasanya didapatkan di kantor, kepada karyawan yang bekerja secara remote melalui satu Wi-Fi access point (AP) tanpa gateway, agent, atau hardware tambahan yang dibutuhkan di lokasi terpisah.Dengan EdgeConnect Microbranch, departemen IT diklaim dapat memastikan para karyawan yang bekerja dari luar kantor mendapatkan pengalaman Work From Anywhere yang konsisten.EdgeConnect Microbranch memberikan layanan konektivitas on-campus, mempercepat proses troubleshooting dan menjaga agar perusahaan tetap terlindungi dengan memperluas jangkauan framework keamanan on-campus Zero Trust dan Secure Access Services Edge (SASE) ke kantor kecil dengan mulus.EdgeConnect Microbranch, yang merupakan bagian dari Aruba ESP (Edge Services Platform), terdiri dari AP dan seperangkat layanan SD-WAN terbaru dan dibangun berbasis teknologi Aruba yang menyediakan konektivitas dan keamanan dan bisa langsung digunakan di kantor-rumah tanpa perlu melakukan setting yang merepotkan (zero touch) melalui solusi Remote Access Points (RAPs).SD-WAN sudah mulai diaplikasikan ke kantor-kantor cabang dan kampus-kampus besar untuk memenuhi semakin meningkatnya permintaan terhadap performa, kehandalan, dan keamanan aplikasi.Saat ini, ketika kerja hybrid semakin menjadi New Normal, home-office dan kantor kecil membutuhkan pengelolaan traffic berbasis policy dan keamanan SASE berbasis cloud dari Aruba SD-Wan agar bisa mendukung para karyawan yang bekerja remote secara efisien, kuat dan aman.Bahkan, IDC memperkirakan 70 persen perusahaan yang ada di dalam ranking G2000 akan memberlakukan model kerja remote atau hybrid-first, sehingga mengubah proses kerja.Bagi banyak perusahaan, kunci keberhasilan dalam penerapan sistem kerja yang fleksibel dan remote adalah kemampuan untuk memberikan akses yang sama ke berbagai tools, aplikasi dan fungsionalitas kepada karyawan hybrid di rumah seperti halnya di kantor.Solusi EdgeConnect Microbranch terbaru melakukan hal ini dengan menambahkan layanan baru SD-WAN dan SASE ke dalam konektivitas, access control berbasis identitas, manajemen dan kemampuan analitik melalui Aruba RAP tanpa hardware tambahan di infrastruktur on premise, atau agent pada perangkat.“Ketika sebagian orang yakin bahwa keamanan hanya ada di layanan jaringan yang bisa diteruskan ke AP/Router di home office – meskipun harus membutuhkan box tambahan, EdgeConnect Microbranch membuktikan bahwa dengan pendekatan berbasis cloud, semua layanan jaringan yang sangat penting bisa diteruskan ke kantor-rumah hanya melalui satu titik akses,” kata Larry Lunetta, VP of Solutions Portfolio Marketing, Aruba, Hewlett-Packard Enterprise.Solusi Aruba EdgeConnect Microbranch tersedia di Early Access dan secara umum akan tersedia pada Maret 2022 untuk AP yang menjalankan ArubaOS 10 dengan Foundation AP License (termasuk pelanggan AP yang memenuhi syarat dan sudah memiliki serta mengelola Central).Aruba Central Foundation Licenses tersedia dengan harga USD145 per AP. Harga AP bervariasi berdasarkan model, mulai dari USD575 untuk Aruba 303H Series.