Mark Zuckerberg Kagum pada Gaya Kepemimpinan Kaisar Romawi

CEO Facebook Mark Zuckerberg kagum pada Kaisar Romawi, Augustus Caesar. Hal ini memengaruhi gayanya dalam memimpin Facebook."Ada banyak tokoh baik dan jahat yang kompleks," kata Zuckerberg dalam wawancara dengan The New Yorker."Saya rasa, Augustus adalah salah satu tokoh yang paling menarik. Pada dasarnya, dia berhasil mencapai kedamaian dunia selama 200 tahun menggunakan metode yang sangat brutal."Sama seperti Zuckerberg, Augustus mendapatkan kekuasaan atas kekaisarannya ketika dia masih muda. Untuk mencapai kedamaian dunia, Augustus harus membuat pilihan "yang tidak mudah dan dia harus melakukan hal-hal tertentu," kata Zuckerberg.Pada akhirnya, Zuckerberg merasa bahwa Augustus berhasil menciptakan kedamaian dalam waktu yang cukup signifikan, sesuatu yang dirasa "tidak bisa dicapai." Augustus harus membunuh lawan politiknnya dan dia mungkin mengatur eksekusi dari cucunya sendiri, menurut laporan CNBC.Zuckerberg telah menunjukkan ketertarikan pada kekaisaran Romawi sejak SMA. Ketertarikannya ini tidak padam saat dia beranjak dewasa. Dia bahkan menamai anak keduanya August dan menghabiskan waktu bulan madunya di Roma pada 2012."Istri saya sering meledek saya, berkata bahwa dia rasa kami menghabiskan waktu bulan madu bertiga: saya, dia dan Augustus," katanya. "Semua foto ketika itu menunjukkan patung Augustus."Cara pikir Augustus mirip dengan gaya Zuckerberg dalam memimpin Facebook. Dia rela untuk melakukan apapun untuk mengembangkan perusahaannya. Pada akhir pertemuan dengan karyawannya, sesekali dia bercanda dan berteriak, "Dominasi!"Ketika pertumbuhan pengguna Facebook terhenti pada 20 juta pengguna pada 2007, Zuckerberg membuat "Growth Team" yang fokus untuk mendapatkan pengguna baru. Salah satu solusi untuk menambahkan pengguna baru ketika itu adalah menambahkan bahasa asing sehingga Facebook bisa menjangkau wilayah baru.Selain itu, Facebook juga meminta Federal Election Commission untuk membiarkan Facebook tidak melaporkan pendanaan iklan politik sejak 2011.Mereka kemudian memberikan akses platform mereka pada developer lain sebelum membuat peraturan untuk memastikan data pengguna tidak disalahgunakan, menurut mantan Operations Manager Sandy Parakilas.Banyak strategi pertumbuhan yang Facebook terapkan itu memunculkan masalah yang kini Facebook harus hadapi, salah satunya skandal tentang bagaimana Facebook membiarkan pemerintah asing memengaruhi hasil pemilu presiden AS pada 2016.(MMI)