Dompet TCash Sekarang Punya e-KYC, Apa Itu?

TCash memperkenalkan versi baru TCash Wallet, dengan dukungan sejumlah fitur. Salah satunya adalah electronics-Know Your Customer (e-KYC). Fitur ini juga didukung oleh teknologi video call yang ditujukan sebagai alat bantu validasi via aktivitas tatap muka."Pengembangan aplikasi terbaru ini bertujuan memberikan pengalaman transaksi non-tunai yang lebih nyaman dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan. Aplikasi terbaru ini juga mengusung filosofi Uniquely Indonesian, tercermin dari aplikasi yang banyak digunakan masyarakat," ujar CEO TCash Danu Wicaksana.Untuk dapat memanfaatkan fitur e-KYC, pengguna cukup mengisi biodata, mengunggah foto KTP, dan melakukan video call dengan agen TCash via aplikasi. Fitur e-KYC ini mulai tersedia dalam apliasi TCash Wallet mulai 1 April 2018 mendatang.Selain e-KYC, versi baru TCash Wallet juga dibekali dengan fitur bayar beli via ponsel, memungkinkan pengguna melakukan pembayaran tagihan seperti TV, internet, BPJS, PLN, PDAM dan Kartu Halo, melalui ponsel.Sementara itu, dukungan teknologi Snap QR Code pada aplikasi TCash Wallet versi baru ini memungkinkan pengguna melakukan pembayaran di 5.000 outlet dengan memindah kode QR yang tersedia di lokasi merchant. Merchant yg mendukung fitur ini termasuk Es Teler 77, Halal Guys, dan Kopi Tuku.Fitur ini juga dapat digunakan untuk melakukan pembayaran pembelian tiket transportasi pada layanan transportasi umum Bus Rapid Trans (BRT) di Semarang. TCash mengaku tengah dalam proses pengembangan untuk layanan transportasi lainnya.Selain merchant makanan seperti kedai kopi dan toko kue, TCash juga menggandeng merchant di ranah lain seperti pasar modern untuk dapat menikmati layanan TCash Wallet versi baru, dengan fitur Snap QR Code ini.Ke depannya, TCash menargetkan untuk menggandeng warung tradisional untuk dapat menghadirkan layanan ini keoada konsumennya.(MMI)