Huawei MatePad SE Tersedia 9 November, Apa Saja Promonya?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow

(MMI)

Jakarta: Diluncurkan secara resmi di Indonesia pada 1 November lalu, tablet Huawei MatePad SE harga Rp2.799.000 sudah dapat dipesan secara di berbagai mitra penjualan online mulai 9 November 2022.Pelanggan juga masih berkesempatan untuk mendapatkan voucher early bird potongan harga senilai Rp50.000 yang hanya tersedia di platform e-commerce besok, 8 November 2022.Huawei MatePad SE hadir dengan berbagai fitur, seperti layar beresolusi 2K, Kids Corner, serta dukungan HarmonyOS 3.0 yang diklaim siap mendukung berbagai aktivitas setiap anggota keluarga mulai dari hiburan, belajar, hingga produktivitas.“Kita tidak dapat memisahkan teknologi dari kehidupan sehari-hari keluarga. Huawei melihat ini sebagai peluang untuk menyediakan gadget yang tepat dan sesuai untuk seluruh anggota keluarga yang juga dilengkapi dengan fitur dan aplikasi terbaik bersama dengan mitra kami, seperti BabyBus, WeTV, dan Zenius," kata Patrik Ru, Country Head Huawei Device Indonesia.Huawei MatePad SE akan tersedia secara eksklusif online melalui Huawei Official Store di Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada, dan JD.ID mulai 9 November 2022.Konsumen yang melakukan pembelian Huawei MatePad SE selama periode ini akan mendapatkan berbagai hadiah senilai total Rp700.000, yang terdiri dari Huawei Flip Cover, gratis berlangganan VIP WeTV selama 6 bulan untuk bebas nonton semua konten tanpa iklan, gratis 3 bulan konten VIP Baby Bus, serta gratis 1 bulan akses paket belajar dari aplikasi Zenius.Tersedia pula cicilan ringan 0% hingga 6 bulan, lengkap dengan gratis ongkos kirim (ongkir) dan diskon tambahan Rp111.000, khusus pembelian Huawei MatePad SE di periode promo terkait. Di saat bersamaan, konsumen juga berkesempatan mendapat potongan harga 5 persen untuk pembelian berbagai perangkat wearable dan audio Huawei.Voucher early bird yang berlaku hingga 8 November merupakan penawaran terbatas dan bisa didapatkan oleh konsumen pada deskripsi produk yang tertera di platform e-commerce di Huawei Official Store di Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada dan JDID untuk setiap pembelian MatePad SE, konsumen dapat mulai mengklaimnya dari sekarang dan menggunakan voucher tersebut dari tanggal 9-12 November.Kehadiran Huawei MatePad SE di Indonesia juga disertai dengan WeTV, yang menyediakan banyak konten hiburan mulai dari konten lokal terbaik seperti WeTV Original Layangan Putus yang ditonton 15 juta kali dalam 1 hari penayangannya.Selain itu para pelanggan juga dapat menikmati WeTV Original Little Mom, yang memecahkan rekor MURI sebagai web series Indonesia yang trending di negara terbanyak yaitu 22 negara, hingga berbagai drama popular dari Tiongkok seperti You Are My Glory dan Love Like The Galaxy, anime Soul Land, dan variety show terbaik yang dapat dinikmati segala usia.Selain untuk hiburan, Huawei MatePad SE juga siap mendukung kegiatan belajar online. Huawei menjalin kerja sama dengan Zenius yang dilakukan untuk memberikan pengalaman belajar secara menyeluruh kepada setiap pengguna.Pengguna Huawei MatePad SE dapat mengakses ratusan ribu video pembelajaran yang ada di Zenius. Pengalaman belajar pun akan maksimal dengan tampilan layar FullView, dua speaker stereo untuk pengalaman audio yang stabil, hingga performa tablet yang menjamin kenyamanan pengguna selama kegiatan belajar.Huawei juga menggelar Special 11.11 Super Sale dengan potongan harga hingga 70% yang akan berlangsung dari 9 hingga 12 November 2022, pelanggan dapat mendapatkan penawaran menarik ini di Huawei Official Store di Shopee, Tokopedia, JDID, Lazada, dan Blibli.Pelanggan berkesempatan mendapatkan voucher belanja hingga Rp500 ribu, cashback hingga Rp1 juta dan hadiah gratis senilai hingga total Rp3 juta yang berlaku untuk setiap pembelian produk tablet, smartwatch, laptop, dan TWS.Penawaran lainnya adalah Huawei Band 7, dijual mulai dari Rp509.000. Untuk MatePad 11 Blue ditawarkan seharga Rp6.699.000 dan gratis Magnetic Keyboard & M-pencil senilai Rp3 juta. Sementara konsumen juga bisa membeli MateBook D15 generasi terbaru, dijual mulai dari harga Rp7.299.000 untuk varian Intel Core i3.