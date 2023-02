Berita Teknologi Terpopuler, dari CTI Hingga Transformasi Digital

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Medcom.id merangkum berita teknologi terpopuler atau berita yang paling banyak dibaca pada hari Minggu, 12 Februari 2023 yang mungkin terlewat oleh pembaca Medcom.id.Di bawah ini, Medcom.id menyajikan rangkuman dari masing-masing berita teknologi terpopuler dilengkapi dengan tautan yang dapat diakses untuk menuju berita lengkap dari tiga berita teknologi terpopuler.Computrade Technology International (CTI Group) mengumumkan jadwal konferensi tahunannya, CTI IT Infrastructure Summit, secara offline pada 9 Maret 2023 di Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan.Dengan tema The Metaverse: Why Your Business Needs to Prepare by Now? acara ini bertujuan memperluas wawasan para peserta CTI IT Infrastructure Summit 2023 terkait berbagai potensi dari implementasi teknologi terbaru ini untuk menghadirkan business value bagi perusahaan di Indonesia.Baca “CTI IT Infrastructure Summit 2023 Digelar Maret, Bahas Inovasi dan Potensi Metaverse” di sini Qiscus, penyedia platform Omnichannel Customer Engagement mengungkapkan hasil riset yang dilakukannya pada akhir tahun lalu dan menyebutkan bahwa implementasi Customer Experience (CX) masih terus dibutuhkan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan revenue bisnis di tengah ketidakstabilan ekonomi di 2023.Ketidakstabilan ekonomi yang sudah berlangsung sejak tahun lalu diyakini masih akan terus berlanjut pada tahun ini. Hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya laju inflasi maupun dampak dari pandemi Covid-19 yang belum pulih sepenuhnya. Dengan adanya kondisi ini, bisnis diharuskan untuk tetap membuat strategi yang tepat agar mampu bertahan, salah satunya dengan meningkatkan pertumbuhan revenue.Baca “CX Masih Diperlukan di Tengah Ketidakstabilan Ekonomi 2023” di sini Nilai barang dagangan bruto di pasar dagang Indonesia dari tahun 2010 hingga 2020 mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 3,4 persen CAGR, mencapai Rp2.357 juta.Namun, terdapat permasalahan utama yang menghambat Indonesia dalam memaksimalkan potensi pertumbuhan sektor tersebut.Baca “Transformasi Digital untuk Percepatan Pertumbuhan Sektor Perdagangan Indonesia” di sini