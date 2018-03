Apple Watch Mampu Pantau Kondisi Jantung Secara Akurat

: Ilmuwan dari University of California, San Fransisco, menemukan bahwa Apple Watch yang dikombinasikan dengan aplikasi dari Cardiogram Inc., dapat mendeteksi jika penggunanya memiliki kondisi jantung mengkhawatirkan.Namun ilmuwan tersebut mengungkap bahwa deteksi hanya dapat dilakukan saat pengguna tertidur dengan posisi telentang. Penelitian yang dilakukan memanfaatkan sensor penghitung langkah dan detak jantung di Apple Watch untuk memonitor data terkait kondisi jantung bernama atrial fibrillation.Sebagai informasi, atrial fibrillation merupakan kondisi detak jantung tidak umum, yang dapat memicu pembekuan darah dan stroke. Data yang diteliti sang ilmuwan dihimpun dari 6.680 pemilik Apple Watch, termasuk 50 pemilik yang menderita atrial fibrillation.Data tersebut diakses via aplikasi dari Cardiogram Inc, perusahaan yang juga penyokong dana untuk penelitian ini. Informasi kemudian dianalisis lebih mendalam dengan bantuan jaringan pembelajaran mesin atau machine learning, dan menghasilkan sejumlah kesimpulan menarik.Pertama, Apple Watch mendiagnosis atrial fibrillation dengan akurasi 97 persen dibandingkan kardiogram ternama, selama pasien beristirahat dan tidak melakukan aktivitas fisik. Pada kasus pasien bergerak atau melakukan tugas harian reguler, tingkat deteksi menurun menjadi 72 persen.Perbedaan signifikan ini disebabkan oleh peningkatan tingkat detak jatung pasien yang aktif secara fisik, menyebabkan Apple Watch kurang mampu mendeteksi detak jantung dengan baik selama satu hari. Atrial fibrillation diderita oleh lebih dari 2,7 juta warga Amerika Serikat dan total 34 juta warga di seluruh dunia.Penelitian tersebut merupakan bagian dari proyek penelitian eHealth Heart yang dimulai sejak 2013, dan bertujuan mencegah penyakit jantung dengan memanfaatkan teknologi mobile yang tersedia saat ini. Hingga saat ini, proyek tersebut memiliki 160 ribu peserta, dan ditargetkan mencapai satu juta partisipan pada akhir tahun 2018 ini.(MMI)