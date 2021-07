Tokopedia Kembali Gelar START Summit 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Tokopedia kembali menghadirkan konferensi teknologi tahunan Start Summit tahun 2021 ini, dengan tema ‘Transforming Indonesia Through Technology’. Konferensi ini dilakukan secara online.“Tokopedia terus berupaya mendukung kemajuan talenta digital Indonesia dan membentuk ekosistem yang kolaboratif. Salah satunya melalui Start Summit, yang merupakan wadah berbagi pengalaman para pegiat teknologi, pelaku bisnis teknologi, hingga komunitas digital, yang memiliki semangat sama dalam memajukan industri teknologi Indonesia,” ujar Co-Founder and Vice Chairman Tokopedia Leontinus Alpha Edison.Konferensi yang disiarkan via Tokopedia Play Official YouTube Inside Tokopedia dan situs Tokopedia Academy pada Sabtu, 3 Juli 2021 pukul 09.00-18.00 WIB ini dibuka oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI Johnny G. Plate.Start Summit 2021 mengusung tiga topik utama, yaitu Core Engineering, Infrastructure dan Productivity serta Data. konferensi ini akan didukung oleh talenta digital Tokopedia yang akan membagikan informasi termasuk pemrograman, pengembangan produk, pengelolaan kampanye terintegrasi, strategi multi-cloud dan lainnya.Seluruh kelas yang tersedia dalam rangkaian kegiatan Tokopedia Start Summit 2021 ini dapat diakses secara gratis, dan masyarakat yang berminat hanya perlu melakukan registrasi melalui situs Tokopedia Academy.Selain Start Summit, Tokopedia melalui Tokopedia Academy juga menghadirkan inisiatif lain guna mendukung talenta digital Tanah Air, termasuk Start Summit Extension, Start Women in Tech, Devcamp, Tokopedia Internship, Product Design Academy, Summer Acceleration Program, dan lainnya.Tokopedia menghadirkan dua inisiatif guna mendukung Program Kampus Merdeka besutan Kemendikbud Ristek RI. Inisiatif pertama yaitu program Magang Bersertifikat yang tersedia untuk tiga bidang yaitu Software Engineering, Marketing dan Business Development.Sedangkan inisiatif kedua yaitu Hackathon Devcamp yang merupakan kompetisi membangun produk dan solusi dalam waktu sangat singkat. Sebagai informasi, Acara Start Summit 2021 didukung oleh sejumlah mitra, termasuk Intel, Google Cloud, BCA, Alibaba Cloud, Citibank, New Relic, AWS, PRIMA, Bank Bumi Arta, Akamai.(MMI)