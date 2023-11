Nothing OS 2.5 dengan Android 14 Dirilis di Akhir Tahun 2023

Advertisement

Jakarta: Nothing telah merilis Open Beta 2 untuk Nothing OS 2.5 untuk Phone (2). Versi sistem operasi baru ini dibangun berbasis Android 14 dan menghadirkan peningkatan pada Glyph Interface, serta peningkatan lainnya.Mengutip GSM Arena, integrasi Glyph Progress ini mendukung Google Calendar dan penghitungan mundur telah dapat dimulai. Glyph Timer dapat dibuka via lock screen dan dukungan preset waktu, sehingga pengguna dapat mengatur durasi yang diinginkan.Sistem operasi ini juga tersedia animasi Glyph baru saat pengguna menggunakan NFC. Peningkatan lain termasuk lebih banyak opsi untuk tekanan ganda pada tindakan tombol daya, dan Predictive Back mendukung seluruh aplikasi Nothing.Peningkatan lain juga reliabilitas usapan tiga jari lebih baik, ikon bar status versi update, serta perbaikan bug umum dan peningkatan terkait performa. Nothing dilaporkan menargetkan untuk merilis Nothing OS 2.5 sebelum tahun 2023 ini berakhir.Sebelumnya, jaringan ritel Erajaya Active Lifestyle (ERAL) mengumumkan rencana membawa lini produk IoT dari merek CMF By Nothing ke Indonesia. Langkah ini akan menambah daftar produk dan brand yang bekerja sama dengan mereka di Indonesia.Bagi yang belum tahu CMF By Nothing merupakan sub-brand dari merek Nothing, perusahaan teknologi dan gadget dari Inggris yang didirikan oleh Carl Pei, pendiri hape merek OnePlus sebelum ditinggalkan.Erajaya Active Lifestyle juga telah merilis aksesori merek Nothing mulai dari Ear (1), Ear (Stick), Ear (2), dan Ear (2) Black yang ternyata direspon positif oleh konsumen khususnya penggemar gadget di Indonesia.Sementara itu, Nothing mengumumkan tiga produk pertama di bawah sub-brand miliknya, CMF, akronim dari Color, Material dan Finish. Tujuan dari sub-brand ini adalah menawarkan produk lebih dapat diakses dengan harga lebih terjangkau dibandingkan dengan produk Nothing.Sebagai pengingat, produk Nothing hadir sebagai penawaran lebih premium, namun fokus pada desain menjadi benang merah antara produk Nothing dan CMF. Mengutip GSM Arena, tiga produk tersebut termasuk CMF Buds Pro, CMF Watch Pro dan charger CMF Power 65W GaN.