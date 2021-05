Instagram Hadirkan Kembali Fitur Penghitung Jumlah Like

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Instagram dan Facebook telah melakukan eksperimen dengan menyembunyikan jumlah Like pada konten yang diunggah di jejaring sosial karyanya selama beberapa tahun terakhir, dan secara resmi diterapkan di pertengahan pandemi.Kini, Instagram mengumumkan akan menghadirkan kembali fitur penghitung jumlah Like tersebut di jejaring sosialnya, namun pengguna memiliki kendali terkait informasi yang mereka lihat dan yang bisa dilihat oleh pengikut mereka.Mengutip GSM Arena, Instagram menyediakan opsi untuk menyembunyikan jumlah Like di seluruh unggahan di News Feed. Hal ini memungkinkan pengguna untuk terfokus pada foto dan video, ketimbang dengan popularitas dari unggahan tersebut.Tuas untuk mengaktifkan opsi ini dapat ditemukan di bagian unggahan baru di Settings, lalu Privacy dan fungsi dari opsi ini akan diterapkan secara otomatis. Pada konten personal, pengguna dapat menonaktifkan jumlah Like pada unggahan, namun tuas harus digeser secara manual.Dengan demikian, saat ini jumlah Like masih dapat dilihat baik oleh pengguna maupun pengikut. Tidak hanya itu, Instagram juga tidak menyediakan tuas utama, sehingga pengguna harus menonaktifkan opsi penghitung di setiap unggahan jika ingin jumlah Like disembunyikan di seluruh profil.Menurut Instagram, terdapat sejumlah perubahan terkait pengalaman pengguna, sejumlah pengguna menilai menyembunyikan jumlah Like menyedihkan, sedangkan pengguna lain menggunakan penghitung Like untuk mengetahui konten yang populer atau menjadi tren.Kreator juga terbagi menjadi dua kubu berbeda pendapat terkait keputusan Instagram dalam menyembunyikan jumlah Like ini. Karenanya, jejaring sosial ini memutuskan untuk menyerahkannya kepada pengguna, baik pengguna publik maupun privat, terverifikasi atau tidak terverifikasi.(MMI)