Instagram Pensiunkan Swipe Up

Jakarta: Instagram berencana untuk menghentikan operasional fitur Swipe Up, memungkinkan pengguna untuk mengunjungi halaman situs eksternal dengan mengusap layar dari bawah ke atas pada Story yang diunggah pengguna lain.Menurut notifikasi yang dikutip The Verge dan telah dikonfirmasi Instagram, fitur ini secara efektif berhenti beroperasi mulai tanggal 30 Agustus mendatang. Alih-alih tautan Swipe Up, Instagram menyebut bahwa pengguna akan akan menggunakan stiker tautan.Seperti namanya, fitur ini berupa stiker yang dapat diketuk dan ditempelkan di Story serta berkemampuan membawa pengguna ke situs eksternal. Instagram menghentikan operasional fitur Swipe Up untuk menyederhanakan pengalaman kreasi Story.Selain itu, keputusan ini diambil Instagram untuk menawarkan kendali kreatif lebih baik, dengan demikian, pengguna dapat memformat tampilan dari stiker yang disematkannya dan tidak melakukan gestur usapan layar ke arah atas.Versi update ini dibangun berdasarkan pengujian yang dilakukan Instagram pada awal musim panas lalu. Pada bulan Juni lalu, Instagram mulai menguji stiker ini pada sejumlah pengguna, tidak hanya pengguna yang telah memiliki hak istimewa terkait fitur Swipe Up tersebut.Namun, pengguna harus merupakan akun terverifikasi atau setidaknya memiliki 10 ribu pengikut untuk dapat menerima akses ke fitur Swipe Up. Saat diuji, mantan Kepala Produk Instagram Vishal Shah menyebut bahwa stiker lebih sesuai dengan cara pengguna dalam menggunakan platform jejaring sosial tersebut.Shah juga menyebut bahwa tujuan dari perubahan ini adalah untuk menggulirkan keberadaan fitur stiker secara lebih luas. Perbedaan utama antara kedua fitur ini, selain perbedaan gestur, yaitu penonton dapat merespon Story dengan sematan stiker tautan, hal yang tidak dapat dilakukan pada fitur Swipe Up.Instagram menyebut bahwa untuk saat ini, hanya pengguna dengan hak istimewa Swipe Up akan menerima opsi stiker tautan. Namun Instagram mengklaim pihaknya masih mengevaluasi untuk menggulirkan stiker ini kepada pengguna lebih luas.Update ini disebut perwakilan Instagram akan membantu pihaknya menentukan bahwa keputusan yang diambilnya merupakan keputusan tepat, sebelum memperluas ketersediaan akses fitur ini ke lebih banyak pengguna.(MMI)