State of Survival Siapkan Hadiah Ulang Tahun ke-2

Jakarta: Game mobile State of Survival memperingati hari jadinya yang kedua dengan menyiapkan beragam konten baru serta hadiah untuk dibagikan ke penggemar setianya. Peringatan hari ulang tahun game ini diklaim bertepatan dengan pencapaian jumlah unduhan yang sudah mencapai 90 juta download.“Kami senang bisa menandai anniversary ke-2 State of Survival dengan melampaui 90 juta download di seluruh dunia dan ini semua tidak terlepas dari dukungan para penggemar dan pemain kami,” ujar Chief Business Officer FunPlus, Chris Petrovic.“Oleh karena itu pada acara ulang tahun ini, kami sangat bersemangat untuk memperkenalkan konten baru, acara berkelanjutan, dan hadiah luar biasa sepanjang bulan anniversary untuk memberi penghargaan kepada semua Survivors,” sambungnya.State of Survival akan menggelar Anniversary Revelry sebagai pesta ulang tahun yang bakal berlangsung mulai 6 September hingga Oktober 2021. Di sini gamer atau Survivor bakal disajikan tema dan hero baru, free draw, giveaway dan kolaborasi dengan selebriti Korea serta The Walking Dead.Game ini akan menyajikan tema baru bertajuk Last Hope yang memberikan kesempatan bagi pemain membangun pesawat khusus untuk menyerang zombie. Di sini juga akan ada zat baru bermana Infecticide yang bakal menjadi senjata memusnahkan zombie.Tidak cuma bermain dengan karakter The Walking Dead yaitu Daryl Dixon kini juga akan tersedia hero baru yaitu Becca yang bakal membawa alur cerita baru serta kemampuan atau skill aktif Raid dan pasif Incendiary Bullets serta Killer Instinct.State of Survival juga bakal memberikan 200 Lucky Draw hanya lewat login yang akan membagikan banyak item dan properti in-game. Di kesempatan ini juga akan dibagikan Ultimate Survival Kit Giiveaway yang terdiri dari gift card Amazon senilai Rp700 ribu untuk 1.000 pemain dan Rp14 juta untuk 10 pemain serta mobil Lamborghini untuk satu pemain beruntung.(MMI)