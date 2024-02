Render Nothing Phone (2a) yang Beredar Ternyata Palsu

(MMI)

Jakarta: Senin, 5 Februari 2024 lalu, beredar render yang disebut sebagai gambar dari Nothing Phone (2a), diunggah oleh leakster OnLeaks. Kini, informasi yang beredar menyebut render tersebut bukanlah gambar dari Nothing Phone (2a).Alih-alih, render tersebut merupakan gambar smartphone Nothing yang tidak pernah dirilis dan menyapa konsumen. Mengutip GSM Arena, hal ini menyebabkan gambar tersebut tampil sangat meyakinkan sebagai smartphone Nothing selanjutnya.Awalnya, Evan Blass atau evleaks mempertanyakan bocoran render tersebut yang dinilainya tidak sesuai dengan tagline Nothing yaitu See the world through fresh eyes, dan diindikasikan oleh lokasi penyematan kamera berdesain baru pada Nothing Phone (2a).Steve, pemilik akun OnLeaks, kemudian menyadari bahwa render tersebut bukanlah gambar Nothing Phone (2a) sebenarnya. Sebelumnya, smartphone ketiga Nothing yang ditunggu pecinta teknologi dilaporkan akan segera dirilis.Co-founder dan bos marketing Nothing Akis Evangelidis membeberkan poin fokus inti untuk perangkat ini, terkait performa, kamera, dan software. Selain itu, Evangelidis juga memastikan bahwa Phone (2a) merupakan versi upgrade dari Phone (1) dari berbagai aspek.Phone (2a), dengan kodenama Aerodactyl, juga akan mengusung sejumlah fitur yang sangat disukai konsumen dari Phone (2). Berdasarkan bocoran informasi terkini, Phone (2a) akan hadir dengan layar AMOLED 6,7 inci beresolusi FHD+ dan refresh rate 120Hz.Chipset Dimensity 7200 yang mendukung smartphone ini didampingi oleh RAM 8GB dan 12GB serta ruang penyimpanan berkapasitas 128GB dan 256GB. Phone (2a) diperkirakan akan dilengkapi kamera belakang 50MP dan dirumorkan akan mengusung harga dengan kisaran USD400 (Rp6,2 juta).Sementara itu, setelah berbulan-bulan dirumorkan, Nothing resmi meluncurkan smartphone kedua karyanya, Nothing Phone (2). Perangkat baru ini dinilai sebagai update dari smartphone yang dirilis tahun lalu, yaitu Nothing Phone (1).Nothing Phone (2) didukung chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, serta dengan usungan desain serupa perangkat generasi pertama namun dengan perubahan soal antarmuka Glyph. Selain meningkatkan kamera pada ponsel terbarunya itu, startup yang dipimpin Carl Pei ini juga meningkatkan harga jual Nothing Phone (2).Ponsel cerdas ini hadir dengan tampilan serupa Nothing Phone (1), dengan bagian belakang transparan dan dihiasi antarmuka lampu LED. Namun, terdapat sedikit perubahan saat dibandingkan dengan generasi sebelumnya.