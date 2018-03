Zimbabwe Gunakan Sidik Jari untuk Pemillu 2018

Setelah Robert G. Mugabe lengser dari jabatan Presiden Zimbabwe yang dipegang selama beberapa dekade, kini pemerintahan Zimbabwe berencana menggunakan teknologi identitas sidik jari untuk pemilu 2018.Hal ini dicetuskan setelah mantan presiden berkuasa tadi dikabarkan bisa terpilih sebagai presiden selama beberap dekade dengan cara memanipulasi hasil pemilu. Penerapan teknologi yag akan dilakukan kali untuk mengindari hal itu terulang.Dikutip dari The Next Web, pemerintahan Zimbabwe saat ini telah menandatangani kontrak dengan perusahaan penyuplai perlengkapan teknologi biometrik asal Amerika Serikat bernama Ipsidy.Ipsidy merupakan pemenang dari tender skala internasional yang dibuka oleh Komisi Pemilihan Zimbabwe. Kontrak tersebut akan membuat Ipsidy menyediakan teknlogi perekaman identitas sidik jari, alat verifikasi Automated Fingerprint Identification System, dan sistem yang digunakan untuk pemilu nanti.Meskipun berbasis di New York, Amerika Serikat, Ipsidiy memiliki daerah operasional di Kolombia dan Afrika Selatan. Di negara lain, teknologi Ipsidy sudah digunakan untuk kebutuhan transaksi finansial, bukan hanya pemilu seperti yang di lakukan di Zimbabwe."Hal ini menjadi sebuah pernghargaan atas teknologi dan layanan kami untuk pasar di kawasan Afirka," ungkap Chief Technology Office Ipsidy Thmas Szoke.Di Indonesia sendiri, pemilihan umum masih dilakukan dengan sistem kertas suara. Sementara dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah tersimpan informasi biometrik seperti sidik jari. Hal ini terkendala oleh kasus korupsi proyek pengadaannya.(MMI)