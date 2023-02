Buka Ekosistem Streaming Open Source via Aiven for Apache Flink

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Aiven, platform data cloud open source, mengumumkan layanan Aiven yang terkelola sepenuhnya (fully-managed), Aiven for Apache Flink, kini telah tersedia untuk umum.Ini menjadi layanan terkelola Apache Flink pertama yang dapat dijalankan di cloud pilihan yang mencakup tiga penyedia layanan cloud utama yakni AWS, Google Cloud, dan Microsoft Azure.Selama setahun terakhir, kemampuan perusahaan-perusahaan untuk menganalisis data secara real time telah berubah dari tool yang “layak untuk dimiliki’, menjadi tool yang 'harus dimiliki'. Dengan ini mereka dapat memberikan pengalaman yang kaya dan kontekstual kepada pelanggan dan pengguna mereka sambil tetap menjadi yang terdepan dalam persaingan.Penambahan Aiven for Apache Flink,membuka akses ekosistem streaming open source yang melengkapi dan terintegrasi dengan Aiven for Apache Kafka guna memenuhi sebagian besar skenario aplikasi data real time serta menghadirkan infrastruktur streaming yang kuat, dapat ditingkatkan, dan siap digunakan secara intensif di cloud pilihan.“Memiliki penawaran Apache Flink yang siap digunakan secara intensif merupakan sebuah pencapaian yang signifikan untuk keperluan pemrosesan data real-time yang meningkatkan insight bisnis," kata Jonah Kowall, Vice President of Product Management di Aiven."Aiven for Apache Flink adalah perekat dan kecerdasan yang mengikat kemampuan platform kami di antara Apache Kafka dengan database-database populer seperti PostgreSQL, OpenSearch, dan lebih banyak integrasi yang bertambah setiap minggunya."Aiven for Apache Flink memberikan nilai kepada pelanggan dengan fokus pada penyediaan:1. Layanan Apache Flink yang dijalankan di cloud pilihan: Layanan Aiven yang terkelola sepenuhnya untuk Apache Flink memungkinkan distribusi yang mudah untuk klaster Flink di beberapa vendor cloud, yang mencakup ketiga hyper scaler utama, AWS, Google Cloud, dan Microsoft Azure.2. Pengalaman pengembang untuk Apache Flink yang bersifat mandiri bagi pengguna SQL: Di Aiven for Apache Flink ada peningkatan Flink SQL dengan memperkenalkan interface yang didesain ulang agar para pengembang bisa membangun aplikasi berbasis peristiwa dan streaming analitik dan dapat ditingkatkan dengan data real-time perusahaan.Flink SQL memungkinkan pembuatan prototipe, validasi, dan penyebaran alur data yang lebih cepat dan lebih efisien, yang pada akhirnya membuat berbagai aplikasi bisa tersedia di pasar dengan lebih cepat.3. Semua manfaat Apache Flink tanpa beban tambahan di sisi operasional: Aiven for Apache Flink menghadirkan layanan yang terkelola sepenuhnya, tangguh, dan siap digunakan secara intensif untuk Apache Flink sehingga para pengembang dapat fokus pada membangun aplikasi streaming tanpa perlu mengkhawatirkan pemeliharaan dan aktivitas operasional apa pun.Memperbesar atau memperkecil klaster, atau mematikan pekerjaan Flink secara perlahan, kini bisa dilakukan dengan sangat otomatis melalui konsol Aiven. Aiven for Apache Flink juga mendukung pembuatan versi otomatis dan melakukan preview output pipeline yang dihasilkan untuk aplikasi Flink Anda, sehingga kualitasnya bisa dicek dan siklus hidup aplikasi bisa diterapkan dengan lebih mudah.Apache Flink adalah teknologi pemrosesan stream dasar untuk platform Aiven, dikelola dan dikendalikan oleh konsol Aiven, API, dan CLI untuk mendorong pemrosesan stream terprogram dalam skala besar.Apache Flink tidak hanya melengkapi ekosistem streaming open source Aiven untuk Apache Kafka tetapi juga membuat Aiven selangkah lebih dekat ke arah penyediaan platform data cloud yang dapat memudahkan integrasi dan pemrosesan data real-time bagi para pengembang dan data engineer.Dengan ekosistem streaming open source Aiven, database terkelola, dan teknologi observabilitas, Aiven kini menawarkan platform data cloud yang siap untuk memanfaatkan kebutuhan organisasi-organisasi teknologi modern.