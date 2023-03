One UI 5.1 di Samsung Galaxy S23 Series 5G Tawarkan Kemudahan Personalisasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Bertepatan dengan peluncuran Galaxy S23 Series 5G, Samsung turut memperkenalkan sistem antarmuka terbarunya, yakni One UI 5.1, yang diciptakan dengan berbagai macam fitur kustomisasi, keamanan, dan aksesibilitas baru.One UI 5.1 ini diklaim mampu memudahkan pengguna dalam melakukan personalisasi hingga menuangkan kreativitasnya. Samsung menyebut bahwa melalui One UI 5.1, perusahaannya berupaya untuk menghadirkan pengalaman mobile terbarukan kepada pengguna dengan memberikan kendali lebih besar atas smartphone mereka.“Sejumlah fitur unggulan yang lebih epic di One UI 5.1, di antaranya Expert RAW dan Photo Remaster untuk kualitas gambar yang mumpuni, widget cerdas dengan dynamic weather widget dan Modes and Routines, hingga penggunaan filter foto dengan sangat mudah untuk mereka yang menyukai foto estetik dan masih banyak fitur menarik lainnya," ujar MX Product Marketing Manager Samsung Electronics Indonesia Verry Octavianus.One UI 5.1 merupakan sistem antarmuka terbaru dari Samsung berbasis sistem operasi Android 13. Samsung mengklaim bahwa salah satu kelebihan One UI dibanding sistem antarmuka lainnya adalah keleluasaan serta kendali penuh pengguna terhadap smartphone yang menggunakannya.Dengan One UI 5.1, Samsung menghadirkan sejumlah fitur diklaim lebih memudahkan pengguna untuk melakukan personalisasi perangkat sesuai dengan kepribadian. Salah satu hal paling sederhana yang bisa dilakukan adalah mengedit dan melakukan kustomisasi display lock dan home screen.Selain, menyediakan banyak pilihan wallpaper dengan 16 tema warna menarik, One UI 5.1 juga telah hadir dengan widget yang dilengkapi dengan smart suggestion. Samsung turut memperluas fitur Modes and Routines yang dapat dikustomisasi dengan penyesuaian di segala situasi.One UI 5.1 juga memberi kemudahan untuk kreator konten, melalui akses cepat ke mode Expert RAW cukup dengan menekan More pada menu kamera setelah terpasang pada perangkat. Expert RAW sendiri merupakan mode memungkinkan pengguna dapat menghasilkan foto berkualitas tinggi tanpa pemrosesan atau kompresi.One UI 5.1 juga melakukan ubahan epic pada fitur Gallery, ditunjukkan melalui peningkatan fitur Photo Remaster, menjadikan proses remastering foto menjadi lebih optimal, termasuk dalam menghilangkan bayangan dan pantulan.Pada One UI 5.1, konektivitas antar perangkat Samsung menjadi lebih seamless berkat pembaruan di sejumlah fitur, salah satunya ekspansi Multi Control yang kini memungkinkan pengguna Galaxy Book untuk tidak hanya bisa berbagi mouse, keyboard, dan trackpad dengan tablet Galaxy, tetapi juga dengan smartphone Galaxy.Dengan demikian, pengguna dapat melakukan copy dan paste teks, serta drag and drop gambar dari satu perangkat ke perangkat lainnya seolah dilakukan di satu perangkat. Samsung juga menyediakan fitur Link to Windows yang memungkinkan pengguna untuk melanjutkan penjelajahan dari Samsung Internet di ponsel ke perangkat Galaxy Book.Sementara itu, khusus untuk Galaxy S23 Ultra 5G, Samsung menghadirkan peningkatan pada fitur S Pen. Penggunaan S Pen sekarang jadi lebih fleksibel untuk membantu pengguna lebih produktif. Salah satunya adalah kemampuan mengubah tulisan tangan menjadi teks pada aplikasi Google tertentu, seperti misalnya Chrome dan YouTube.