GK-Plug and Play Indonesia Umumkan Penambahan Vertikal Startup

GK-Plug and Play (GK-PnP) Indonesia mengumumkan penambahan vertikal baru serta peluang bagi startup yang sudah matang pada penerimaan startup batch 3 yang akan datang.Sebelumnya, GK-PnP Indonesia hanya memfokuskan diri pada seed-stage startup yang berbasis Mobile dan Fintech. Pada penerimaan batch 3 yang akan datang, startup accelerator Silicon Valley ini mengumumkan penerimaan startup dari vertikal Fintech, Internet of Things (IoT), Mobility, Food & Agriculture Tech (AgTech), dan sustainability.“Setelah tren startup e-commerce, transportasi, dan fintech beberapa waktu lalu, kami melihat akan ada penambahan tren dibidang IoT, Mobility, Food & AgTech, dan Sustainability. Startup fintech masih akan menjadi tren, begitu juga dengan transportasi," tutur Wesley Harjono, President Director GK-PnP Indonesia."Hanya saja untuk bidang transportasi, ranahnya akan menjadi lebih luas lagi, bukan sekedar memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain, namun kemudahan dan tingkat kenyamanan dalam memindahkan suatu barang ataupun jasa dalam bentuk pendekatan holistik.”Selain penambahan vertikal, GK-PnP Indonesia juga mengumumkan penerimaan startup di berbagai level di dalam programnya. Jika sebelumnya startup yang diterima terbatas pada seed-stage, kali ini Wesley mengonfirmasi kemungkinan startup pada tingkat lanjutan untuk bergabung dalam naungan GK-PnP Indonesia.“Disamping membantu startup seed-stage, kami juga membuka pintu kepada later stage startup. Untuk startup di tingkat lanjutan, yang kami kedepankan lebih dari sekedar funding, namun pendampingan serta koneksi ke korporasi dan pemerintah,” tambah Wesley.Saat ini, GK-PnP Indonesia juga telah mengumumkan pembukaan registrasi untuk angkatan ketiganya. Startup-startup yang tertarik dapat mendaftarkan diri melalui website resmi GK-PnP Indonesia sebelum 30 April 2018.Hingga saat ini GK-PnP Indonesia telah menaungi 20 startup di Indonesia melalui program akselerasi yang rutin diadakan dua gelombang setiap tahunnya. Saat ini, program akselerasi angkatan kedua GK-PnP Indonesia sedang berjalan dan dijadwalkan selesai pada April ini.Pada 27 April nanti, GK-PnP Indonesia akan mengadakan kelulusan untuk kesebelas startup yang tergabung dalam angkatan keduanya di XXI Ballroom, Djakarta Theatre. Kali ini, event bergengsi yang akan dihadiri oleh ratusan tamu VVIP mulai dari C-Level Executive dari corporates, investor, dan media ini juga dibuka untuk publik yang sudah melakukan reservasi.(MMI)