UNICEF Kembali Buat Gerakan Amal Berbasis Cryptomining

Cryptomining atau kegiatan menambang uang kripto kembali dimanfaatkan oleh UNICEF sebagai cara melakukan amal. Apabila pada proyek sebelumnya situs yang dibuat UNICEF menyediakan aplikasi khusus, kini mereka memanfaatkan situs.Jadi setiap pengguna PC atau laptop mengakses halaman berjudul The HopePage milik UNICEF maka proses cryptomining akan berjalan lewat situs tersebut semala situs masih terbuka di halaman peramban atau browser. Tentu saja proses ini dilakukan apabila pengguna telah mengizinkannya.Proses cryptomining yang dilakukan ini sebetulnya serupa dengan kegiatan cryptojacking yang sifatnya ilegal, tapi tidak dengan yang dilakukan Unicef. Saat sebuah PC atau laptop mengakses halaman tersebut UNICEF akan menjelaskan prosesnya sebelum memulai.Pengguna akan diberikan pilihan untuk mengatur alokasi performa PC atau laptop yang nantinya dikonsumsi untuk kegiatan cryptomining, mulai dari 20 hingga 80 persen. Nantinya akan ada melihat berapa lama Anda telah melakukan cryptomining dan hash atau algoritma kegiatan mining yang sudah dilakukan.Dikutip dari Mashable, UNICEF Australia’s Director of Fundraising and Communications Jennifer Tierney menuturkan bahwa mereka ingin meningkatkan pemanfaatan perkembangan teknologi untuk kesadaran tentang krisis kemanusiaan dan penggalangan dana untuk membantu anak-anak yang berada dalam problem tersebut.Situs dan kegiatan yang dilakukan UNICEF kali ini menggunakan aplikasi cryptomining jenis Coinhive untuk menghasilkan mata uang kripto jenis Monero. Hasil cryptomining ini langsung didonasikan ke UNICEF Australia.(MMI)