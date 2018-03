Huawei Belum Menyerah Jualan di AS

CEO dari grup bisnis konsumen, Huawei, Richard Yu mengatakan bahwa mereka tidak akan menyerah untuk menjual produknya di Amerika Serikat.Semua operator besar di AS menolak menjual ponsel mereka dan peritel besar seperti Best Buy juga berhenti menjual produknya."Kami memiliki komitmen untuk masuk ke pasar AS dan mendapatkan kepercayaan dari konsumen AS dengan tetap fokus untuk memberikan produk dan inovasi kelas dunia," kata Yu dalam sebuah email pda CNET. "Kami tidak mau merusak kepercayaan itu."Namun, seperti yang disebutkan oleh The Verge, Huawei harus berjuang keras untuk memenangkan kepercayaan AS, mulai dari konsumen, perusahaan sampai badan pemerintahan.Sebelum ini, enam dari pemimpin badan intelijen AS, termasuk FBI dan NASA, memperingatkan perusahaan untuk tidak menggunakan produk dan layanan dari Huawei.Huawei didirikan oleh mantan teknisi di Tentara Pembebasan Rakyat di Tiongkok. Dia pernah dituntut oleh Cisco karena mencuri sumber kode mereka. Para politikus AS menyebutnya sebagai pendukung pemerintahan Tiongkok.Yu menganggap kekhawatiran pemerintah AS sebagai "kecurigaan tak berdasar" dan "tidak adil". Dia menyebutkan, Huawei mempekerjakan lebih dari 1.000 orang di 13 kantor di AS. Dia berkata, "Kami bersedia untuk melakukan diskusi terbuka dan transparan jika pembicaraan itu didasarkan pada fakta."Pada Januari, Huawei berencana meluncurkan smartphone flagship barunya, Mate 10 Pro melalui AT&T. Sayangnya, operator itu membatalkan perjanjian tersebut pada detik-detik akhir.Dikabarkan, alasan AT&T melakukan itu adalah karena desakan politik. Verizon, operator lain di AS, mengikuti jejak AT&T tidak lama kemudian.(MMI)