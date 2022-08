Wahyoo Rayakan Ultah ke-5 lewat Program Hari UMKM Makanan Nasional

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Startup teknologi yang menyediakan solusi untuk bagi bisnis kuliner skala mikro untuk bisa menyediakan layanan online yaitu Wahyoo baru saja merayakan hari ulang tahun kelima pada tanggal 8 Agustus 2022.Di momen tersebut mereka menggelar program bertajuk Harumakna atau Hari UMKM Makanan Nasional. Berbeda dari tahun sebelumnya, kini Harumakna diperluas tidak hanya bisnis kuliner tingkat mikro tapi juga restoran di Tanah Air.“Wahyoo memberikan apresiasi kepada mitra Wahyoo dengan mempromosikan bisnis mereka melalui sosial media Wahyoo menggunakan hashtag #RayakanUsahamu. Harapannya mereka bisa memanfaatkan beberapa layanan dari kami untuk terus memajukan bisnisnya,” ujar CEO & Founder Wahyoo. Peter Shearer.Wahyoo bukan pemain baru tanpa prestasi. Startup ini sempat meraih penghargaan Best New Startup by Tempo News Award” dan “Best Startup for UKM by Gojek Award” yang diberikan oleh Presiden RI, Joko Widodo di tahun 2018. Tahun selanjutnya, Wahyoo mewakili Indonesia di ajang “Google for Startup”.Di tahun 2020 Wahyoo telah berhasil menerima pendanaan “Series A” sebesar 5 juta dollar dengan dukungan dari Intudo Ventures, Coca Cola Amatil, Kinesys Ventures, serta Indogen Capital, Arkblu Capital dan Selera Kapital, menyusul nama-nama besar yang sudah lebih dahulu seperti Agaeti Ventures, East Ventures dan SMDV.Pada kuartal kedua tahun 2021, Wahyoo melakukan ekspansi bisnis dengan meluncurkan “Wahyoo Kitchen Partner”. Layanan ini memberikan kesempatan bagi para mitra Wahyoo menjual produk makanan yang dinaungi oleh Wahyoo Kitchen Partner dengan memanfaatkan aset dapur yang mitra miliki.Mereka mengklaim layanan ini berhasil membantu Wahyoo melipat gandakan jumlah outlet dan daya beli hingga mendekati 100 persen. Wahyoo terus berupaya meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM kuliner di Indonesia, ada 27.000 bisnis UMKM yang sudah menjadi mitra Wahyoo.Layanan Wahyoo disebut membantu mitra memperoleh benefit mulai dari kemudahan berbelanja, bahan baku berharga ekonomis, hingga kemudahan operasional bisnis secara keseluruhan.Ke depannya, Wahyoo akan terus berfokus pada tujuannya untuk menjadi solusi bagi para pelaku bisnis kuliner di Indonesia dengan menyediakan berbagai fasilitas dan layanan di dalam maupun di luar aplikasi. Wahyoo juga berencana menambah daftar brand di bawah Wahyoo Kitchen Partner dan melakukan ekspansi ke luar area Jabodetabek.