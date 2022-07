Tokopedia Kembali Gelar Start Summit 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Tokopedia kembali menggelar konferensi teknologi tahunannya, Start Summit, yang akan diselenggarakan secara gratis dan terbuka untuk masyarakat umum pada tanggal 16 Juli pukul 09.00 hingga 16.15 WIB.“Lewat konferensi ini, Tokopedia akan berbagi cerita dan pengalaman mendorong inovasi dalam skala besar untuk menjawab berbagai tantangan, khususnya pandemi,” ujar Co-Counder dan Vice Chairman Tokopedia Leontinus Alpha Edison.Konferensi ini mengusung tema Driving Innovation at Scale, dan dapat diakses secara online via saluran streaming video Tokopedia Play, saluran YouTube resmi Tokopedia dan Inside Tokopedia, serta laman Tokopedia Academy.Ajang ini akan diisi oleh puluhan pembicara ahli termasuk Leontinus, CTO Tokopedia Herman Widjaja, COO Tokopedia Melissa Siska Juminto, dan SVP of Data Protection and Privacy Office Tokopedia Leny Suwandi.Pembicara ahli ini akan memaparkan cerita di balik inovasi yang diusung oleh salah satu ecommerce terbesar di Indonesia ini. Inovasi tersebut termasuk yang berkaitan dengan Core Engineering Data, Infrastructure and Productivity, Front-End, serta Security/Data and Privacy Office/Risk.Leontinus menyebut Tokopedia meyakini bahwa dibutuhkan talenta terbaik untuk menciptakan produk dan layanan terbaik yang dapat mempermudah kehidupan masyarakat. Karenanya, lanjut Leontinus, Tokopedia terfokus dalam mengembangkan talenta digital melalui berbagai upaya, salah satunya Start Summit.Tokopedia menegaskan bahwa Start Summit bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas talenta digital Indonesia, serta memajukan industri teknologi nasional sehingga kian mampu bersaing di ranah global.Upaya ini juga selaras dengan komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan akan 9 juta talenta digital dan mencapai target 113 juga talenta digital pada tahun 2030. Masyarakat dapat mengakses Start Summit 2022 setelah melakukan registrasi via situs Tokopedia Academy.Sebagai informasi, Tokopedia Academy juga bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI via Siberkreasi, dengan menyelenggarakan Tokopedia NextGen. Selain itu, Tokopedia Academy juga menjalin kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.Bersama Kemendikbud Ristek, Tokopedia Academy memiliki program Magang Bersertifikat dan Hackathon DevCamp. Tokopedia Academy juga telah menyelenggarakan rangkaian program lain, termasuk Start Woman in Tech, Start CX First Summit, hingga Tokopedia Goes to Campus.