Mau Ikuti Perkembangan Perang Ukraina-Rusia, Ikuti 5 Akun Twitter Ini

1. @AndreyZhukovv

Destroyed checkpoint of the state border service in the Kiev region pic.twitter.com/8rRD8te8g4 — ?????? (@AndreyZhukovv) February 24, 2022

2. @nolanwpeterson

Kyiv’s central train station is flooded with people trying to get out of the city. pic.twitter.com/vt2hlh4IGm — Nolan Peterson (@nolanwpeterson) February 24, 2022

3. @Conflicts

KHARKIV: Russian forces have now reached the outskirts of the city of Kharkiv in eastern Ukraine.pic.twitter.com/DLFASwggxW — Conflict News (@Conflicts) February 24, 2022

4. @MalikRoxk

Its getting intense pic.twitter.com/pNGMsFeAAs — Times Fact check (@MalikRoxk) February 24, 2022

5. @Osinttechnical

More video from the attack on Gostomel pic.twitter.com/1DpKrwS0Wi — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 24, 2022

(CIN)

Jakarta: Perang Ukraina-Rusia resmi terjadi pada Kamis pagi, 24 Februari 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin mendeklarasikan operasi militer khusus di Ukraina.Putin menyebut operasi bertujuan untuk 'demiliterisasi dan denazifikasi' Ukraina. Tindakan ini diambil usai Putin menerima permohonan bantuan dari para pemimpin wilayah separatis Ukraina yang didukung negaranya."Saya telah mengambil keputusan untuk melakukan operasi militer khusus. Tujuannya untuk membela orang-orang yang selama delapan tahun menderita penganiayaan dan genosida oleh rezim Kiev," papar Putin dilansir dari New York Times, Kamis, 24 Februari 2022. Perang Rusia-Ukraina menjadi topik pembicaraan yang paling banyak dicari netizen di seluruh dunia. Bagi Anda yang ingin mengetahui perkembangan terkini terkait perang antara Rusia dan Ukraina dapat mengikuti sejumlah akun Twitter ini.Sejumlah akun Twitter ini dimiliki pejabat pemerintah, jurnalis, atau reporter spesialis perang. Mereka akan melaporkan situasi dan perkembangan perang Rusia-Ukraina melalui video, foto, dan laporan secara langsung.Baca: Perang dengan Ukraina, Rusia Dihajar Sanksi Ekonomi dari Inggris Hingga AS Berikut kumpulan akun Twitter yang bisa Anda ikuti untuk mengetahui perkembangan perang Ukraina-Rusia: