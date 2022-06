Berita Teknologi Terpopuler, dari Alita hingga Poco

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Medcom.id merangkum berita teknologi terpopuler atau berita yang paling banyak dibaca pada hari Minggu, 19 Juni 2022 yang mungkin terlewat oleh pembaca Medcom.id.Di bawah ini, Medcom.id menyajikan rangkuman dari masing-masing berita teknologi terpopuler dilengkapi dengan tautan yang dapat diakses untuk menuju berita lengkap dari tiga berita teknologi terpopuler.Perusahaan solusi jaringan PT Alita Praya Mitra (Alita) merayakan usianya yang telah beroperasi selama 27 tahun dengan semakin agresif menerapkan transformasi digital di bisnisnya, salah satunya dengan menerapkan pola kerja yang baru.Alita meluncurkan pola kerja dari mana saja atau Work from Anywhere (WFA bagi karyawan mereka untuk menuju korporasi fully digital pertama di Indonesia. Direktur Utama PT Alita Praya Mitra (Alita), Teguh Prasetya langkah ini menjadi jawaban sekaligus adaptasi kondisi saat ini.Baca “Transformasi Digital Sepenuhnya, Alita Terapkan Work from Anywhere” di sini Hadirnya prosesor Intel Core Generasi ke-12 juga mendorong merek Colorful untuk merilis produk terbaru di kategori PC gaming model All-in-One (AIO). Mereka baru saja meluncurkan Colorful iGame G-One Plus yang memadukan prosesor tadi dengan kartu grafis Nvidia GeForce RTX 30 Series.Produk ini membuktikan bahwa PC model AIO juga bisa menawarkan performa gaming yang mumpuni. Colorful iGame G-One Plus memadukan Intel Core Generasi ke-12 Core i9-12900H dengan Nvidia GeForce RTY 3060.Baca “Colorful Rilis PC Gaming Model All-in-One Pakai Intel Core Generasi ke-12” di sini Merek smartphone Poco yang pertama kali debut lewat Pocophone F1 di tahun 2018 diprediksi bakal merilis seri terbarunya atau generasi keempat di Indonesia. Prediksi ini mencuat lewat unggahan terbaru akun Instagram @poco_id.Unggahan pada tanggal 18 Juni 2022 memuat informasi bahwa mereka tidak lagi memproduksi seri Poco F3 yang dirilis April 2021. Mereka menyebutkan bahwa tidak ada lagi stok yang tersisa karena sudah habis terjual namun Poco Indonesia berjanji membawa sesuatu yang baru.Baca “Stok Poco F3 Habis, Kapan Poco Indonesia Siapkan Poco F4?” di sini