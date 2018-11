Instagram Rilis Fitur untuk Batasi Lama Penggunaan

Pada bulan Agustus, Facebook dan Instagram mengumumkan bahwa mereka akan memperkenalkan dasbor aktivitas yang akan menunjukkan berapa lama waktu yang dihabiskan pengguna di aplikasi media sosial itu. Sayangnya, fitur itu tidak kunjung muncul.Sekarang, Instagram akhirnya meluncurkan fitur "Your Activity". Di sini, Anda bisa mengatur batasan lama waktu penggunaan dan opsi untuk menonaktifkan notifikasi. Fitur ini bisa Anda temukan dengan mengetuk ikon hamburger -- tiga garis vertikal -- pada pojok kanan atas pada halaman porifl Anda. Di situ, Anda akan menemukan opsi "Your Activity".Instagram bukanlah satu-satunya perusahaan yang berusaha untuk membantu pengguna mengatur waktu yang mereka habiskan saat menggunakan aplikasi. Sebelum ini, Apple memperkenalkan fitur Screen Time di iPhone sementara Google meluncurkan dasbor Digital Wellness bersamaan dengan peluncuran Android 9.0 Pie.Dasbor pada Facebook dan Instagram -- yang akan menunjukkan jumlah waktu yang Anda habiskan untuk setiap aplikasi selama satu minggu terakhir -- bertujuan untuk membantu pengguna mengendalikan lama waktu mereka menggunakan aplikasi media sosial, yang mungkin memiliki dampak buruk pada kesehatan mental jika digunakan secara berlebihan.Sejauh ini, Facebook -- yang merupakan perusahaan induk Instagram -- belum meluncurkan dasbor aktivitas mereka. Dasbor itu akan dinamai Your Time on Facebook. Mengingat Facebook dan Instagram mengumumkan adanya fitur baru ini pada saat yang sama, ada kemungkinan fitur itu akan muncul di Facebook dalam waktu dekat.(ELL)