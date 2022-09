Samsung Rilis Update One UI 4.1.1 untuk HP Foldable

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Samsung mengumumkan telah merilis update untuk sistem operasi One UI dengan membawa One UI 4.1.1 untuk perangkat smartphone seri foldable dan jenis wearables generasi terdahulu.Sistem operasi tersebut pertama kali diperkenalkan pada peluncuran Galaxy Z Fold4 5G dan Z Flip4 5G sementara One UI Watch 4.5 diumumkan saat Samsung Galaxy Watch5 tampil ke publik di momen yang sama.Pembaruan perangkat lunak akan dimulai dengan Galaxy Z Fold3 dan Galaxy Z Flip3 mulai 5 September dan diluncurkan secara bertahap ke negara-negara global. One UI 4.1.1 juga akan diperluas ke Galaxy Z Fold2, Z Flip dan Z Fold. One UI Watch4.5 akan didukung pada Galaxy Watch4 dan Galaxy Watch4 Classic.Selain itu, pengguna Galaxy Watch3 dan Galaxy Watch Active2 akan dapat menikmatipembaruan perangkat lunak yang menghadirkan fitur-fitur pilihan dari One UI Watch4.5.Samsung mengklaim OneUI 4.1.1 membawa kemampuan multitasking dan fungsi kamera yang ditingkatkan. Di seri Samsung Galaxy Z Fold akan disediakan Taskbar dengan kemampuan berpindah aplikasi lebih cepat dan mudah bahkan memberikan pengalaman seperti menggunakan PC.Bagian Taskbar juga mendukung langkah drag-and-drop hingga pop-up view untuk multi-window. Tidak hanya itu, tersedia juga mode Split Screen View bahkan pengguna bisa mengelompokan atau membuat grup aplikasi yang akan sekaligus dibuka bersamaan saat diakses.Di kemampuan kamera pada seri Galaxy Z ditawarkan Dual Preview yang memungkin subjek foto dan Anda bisa melihat tangkapan kamera bersamaan sebelum foto diambil lewat Cover Screen dan Main Screen.Di seri Galaxy Z Flip, kemampuan Quick Shot ditingkatkan dengan memberikan fitur untuk Anda melihat Preview serta mengambil foto dalam rasio sebenarnya lewat Cover Screen. Peralihan dari mode Quick Shot dan Flex Mode saat mengambil foto atau merekam video diklaim lebih mulus.Di kategori wearables, One UI Watch4.5 membawa enam tampilan jam baru yang penuh warna dan interaktif. Pilihan tata letak informasi di dalamnya juga lebih beragam dan setiap kreasi penggunanya bisa disimpan untuk menyediakan tampilan favorit yang mudah diakses.